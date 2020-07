Air France et le SNPL trouvent un accord sur le développement de Transavia sur le domestique

Le projet d'Air France de développer sa filiale low-cost Transavia sur le réseau domestique français va pouvoir être mené à bien. Selon nos informations, le conseil du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) Air France-Transavia, s'est prononcé favorablement ce lundi sur le projet d'accord négocié depuis plus de deux mois par le "bureau" du syndicat (son organe exécutif) et la direction. Comme c'est l'usage au sein du SNPL, le texte fera l'objet d'un référendum auprès des pilotes du syndicat. Le résultat sera connu mi-août. Vu le contexte de crise, plusieurs observateurs estiment que les pilotes seront favorables à ce transfert d'activité. D'autant plus que l'équipe dirigeante du SNPL a été élue avec un très grand nombre de voix.

Objectif : avoir une offre compétitive

Un tel accord est indispensable pour développer Transavia sur le réseau intérieur français. Dans les accords de "périmètre" actuels définissant l'activité de chacune des entités du groupe Air France, seules les compagnies Air France et HOP peuvent aujourd'hui assurer des vols domestiques. Pour éviter les transferts d'activité, Transavia a toujours été interdite de se positionner sur ce marché depuis son lancement en 2007. Elle n'a jamais été autorisée non plus à faire du long-courrier ou desservir Roissy-Charles de Gaulle, le hub d'Air France.

Lire...