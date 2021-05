Air France : le projet de baisser la rémunération et les congés tombe à l'eau

Devant l'hostilité des syndicats, la direction a retiré ce mercredi son projet d'accord qui visait à réduire de manière temporaire la rémunération des salariés et à supprimer des jours de congés. Le gain total espéré était compris entre 80 et 120 millions d'euros par an. De nouvelles mesures sont à l'étude.

Fabrice Gliszczynski 20 Mai 2021, 12:34 2 mn

(Crédits : Regis Duvignau)