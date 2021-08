Delta commande de nouveaux Airbus A321 NEO pour accompagner la reprise du marché américain

Mahendra Nair, vice-présidente de Delta Air Lines en charge de la flotte, et Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, n'auront mis que quatre mois pour finaliser une nouvelle commande d'A321 NEO (new engine option) en 2021. Après avoir acheté 25 exemplaires en avril, la compagnie américaine s'est cette fois engagée pour 30 nouveaux appareils le 24 août. Dans les deux cas, il s'agit de conversion de droits d'achats issus de sa première commande d'A321 NEO, passée fin 2017 pour 100 exemplaires fermes et 100 autres en option. Pour la motorisation des appareils, Delta a à nouveau préféré le moteur américain PW1100G de Pratt & Whitney au LEAP de CFM International, la filiale à 50-50 du couple Safran-General Electric.

Delta Air Lines porte ainsi son carnet de commandes d'A321 NEO à 155 avions fermes, devançant ainsi ses concurrents nord-américains United Airlines et American Airlines (120 appareils chacun). La compagnie ayant également ajouté 25 options supplémentaires lors de sa commande d'avril, elle dispose donc encore de droits d'achat pour 70 avions de plus. La compagnie doit également recevoir encore six A321 classiques (ceo), dotés de moteurs d'ancienne génération de CFM International, le célèbre CFM56.

Les livraisons ne vont pas tarder. Les premiers A321 NEO arriveront en effet dans la flotte de Delta Air Lines à partir de 2022 et doivent s'étaler jusqu'en 2027. Initialement prévues entre début 2020 et 2023, elles ont été largement retardées par l'arrivée de la crise sanitaire. Ces nouveaux appareils - configurés avec 194 sièges sur trois classes - permettront à la compagnie de renouveler la flotte moyen-courrier de la compagnie, composée aujourd'hui d'appareils des familles A220 et A320 cet, de Boeing 717, 737 et 757.

Le domestique américain à la relance

Le moyen-courrier constitue aujourd'hui le fer de lance de la reprise du trafic aérien nord-américain. Après un premier trimestre 2021 catastrophique, avec une perte opérationnelle de près de 3 milliards de dollars, Delta Air Lines a redressé la barre grâce au retour des touristes sur les vols domestiques. Elle a ainsi limité sa perte à 800 millions de dollars au deuxième trimestre. La compagnie a même renoué avec la rentabilité au mois de juin et espère rester profitable jusqu'à la fin de l'année.

Preuve de ce dynamisme retrouvé sur le marché intérieur, Delta Air Lines a annoncé en juillet le renforcement de sa flotte de 130 Boeing 737-900ER avec l'achat de 29 appareils d'occasion. Ils seront acquis auprès de fonds financiers gérés par la firme Castlelake. Ces avions seront livrés début 2022 pour une entrée en service dans l'année, après avoir été modifiés.

Delta Air Lines n'est pas la seule compagnie nord-américaine à se renforcer sur le moyen-courrier. En juin, United Airlines a passé la plus grosse commande de son histoire pour 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo.

