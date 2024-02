Grand Paris : Vitry mise sur un entrepôt logistique de 35.000 m² pour booster son activité

Les entrepôts font partie des projets d'implantation économique qui rencontrent le plus d'oppositions locales. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport de la délégation des entreprises du Sénat publié le 31 janvier. Et pour cause : ces bâtiments XXL sont accusés de consommer toujours plus de foncier agricole alors que la France vise la zéro artificialisation nette des sols (ZAN) à horizon 2050.

En outre, les entrepôts logistiques sont de plus en plus nombreux en Île-de-France sous l'impulsion des acteurs publics et privés. Dès 2018, la foncière privée à capitaux publics Sogaris inaugurait ainsi Chapelle International, une gare de fret avec un entrepôt de 41.500 m² à la Porte de la Chapelle, afin de faciliter la livraison du dernier kilomètre dans la capitale. En 2026, elle prévoit de livrer les Amarres, un espace de 6.200 m² sur le quai d'Austerlitz. Entre les deux, Sogaris livrera, courant février, un entrepôt de 35.000 m², soit l'équivalent de cinq terrains de football, dans le quartier des « Ardoines », en plein cœur de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).

Lire aussiJeux olympiques 2024 : Paris veut vivre la nuit pour répondre aux défis logistiques

Une solution respectueuse de l'environnement ?

Installé sur une ancienne friche ferroviaire, rachetée par l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF), la bâtiment est présenté, par ses promoteurs, comme compatible avec le ZAN.

« Tout l'intérêt de construire sur une ancienne friche est de ne pas artificialiser des sols », souligne le directeur général de Sogaris, Jonathan Sebbane, à La Tribune.

Lire aussiZéro artificialisation nette des sols (ZAN) : 70% des entreprises n'en connaissent pas les objectifs

Co-financé par sa société d'économie mixte (60 %) et la Banque des territoires (40 %) ainsi que d'autres partenaires banquiers, il accueillera 500 employés tant sur la partie logistique et transport que la partie distribution, dans laquelle Saint-Gobain a déjà installé ses enseignes spécialisées dans les matériaux de chantier comme Point.P. Une solution qui se veut respectueuse de l'environnement selon les acteurs du projet.

« La cour qui recevra les camions est un levier essentiel de la décarbonation. L'emplacement est stratégique pour la livraison et permettra une mobilité plus verte », a affirmé le président du Conseil d'administration de Sogaris, et maire (PS) du XIXè arrondissement, François Dagnaud, lors d'une visite du site.

Comment éviter le raté de Chapelle International ?

Des acteurs qui ont tous rappelé leur enthousiasme face au projet, malgré les avis mitigés concernant Chapelle International, l'autre entrepôt logisitique.

Interrogé par La Tribune, Jonathan Sebbane a défendu l'utilité future que représente la gare de frets, bien qu'aucun train n'ait emprunté les voies en six ans.

« Les bâtiments dans le XVIIIè arrondissement ont été conçus pour accueillir du trafic sur le long terme. Le projet n'est pas un échec, 7 km² sont déjà exploités par une entreprise de transport » rétorque le président de Sogaris auprès de La Tribune.

Selon lui, ce projet sera un souffle nouveau pour l'activité économique de Vitry-sur-Seine, ce qui réjouit le maire (PCF) de Vitry-sur-Seine, Pierre Bell-Lloch, considérant l'ouvrage comme une « nouvelle aventure ».

Les logements perdront-ils de leur attractivité ?

Au-delà de l'aspect logistique, ce sont 8.000 logements qui doivent être livrés d'ici à 2038. Ceux-ci entoureront l'entrepôt, malgré les risques de nuisances sonores qui ne semblent pas perturber l'édile val-de-marnais.

« Nous avions de vraies craintes au début, mais je suis rassuré. La cour intérieure du site a été conçue de façon à contenir le bruit. J'habite juste à côté, alors je serai le premier concerné en cas de nuisances sonores, mais je n'ai pas d'inquiétudes sur ce point », soutient Pierre Bell-Lloch auprès de la Tribune.

Il n'empêche : le trafic de camions tôt le matin risque de déranger la population locale, admet le maire. Il mise ainsi sur l'accès à l'entrepôt via le périphérique pour limiter le problème.

L'hôtel logistique est une aubaine selon l'élu communiste. Il devrait permettre de relancer l'activité économique de la ville « qui se trouve au point mort depuis des décennies ».

« Nous allons enfin pouvoir générer des flux fiscaux pour la ville. Cela va nous permettre de mener les prestations essentielles à nos habitants comme l'accompagnement des personnes non-valides », rappelle l'édile auprès de La Tribune.

Pour tous ces projets, la Ville de Vitry est subventionnée par l'Etat, et « espère que l'aide se poursuive », car il ne bénéficie d'aucun moyen financier de la part des autres collectivités territoriales. Selon lui, « la région n'a pas les mêmes valeurs politiques et le même sens des priorités ».