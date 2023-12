Ouigo et Intercités : Clément Beaune annonce un « gel des tarifs » pour 2024

Bonne nouvelle pour le porte-monnaie de nombreux Français en cette période inflationniste. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé ce jeudi que le gouvernement mettrait en place en 2024 un « bouclier tarifaire » sur les tarifs des trains Ouigo et Intercités pour permettre aux « Français qui connaissent le plus de difficultés de prendre le train ».

« D'abord, il y aura un gel des tarifs sur le Ouigo », ce TGV que « prennent les jeunes et les gens qui ont un peu moins de moyens » et « on fera aussi un gel sur les tarifs sur les trains Intercités (...) pour l'année prochaine », a détaillé le ministre sur franceinfo.

Pour rappel, Ouigo représente 25% de l'offre grande vitesse, avec un billet sur deux à moins de 25 euros.

En janvier 2023, un bouclier tarifaire avait déjà été mis en place pour limiter la hausse du prix des billets TGV à 5% en moyenne. Outre le gel des tarifs, figure également parmi les annonces du ministre des Transports le lancement du Passe Rail à l'été 2024 pour emprunter les lignes Intercités et TER à moindres coûts.

Train vs avion

Une annonce qui illustre à nouveau la volonté du gouvernement d'inciter les Français à privilégier le train dans l'optique de réduire les émissions associées aux transports. Début septembre, Clément Beaune avait notamment pointé du doigt les prix trop bas de l'aérien, notamment ceux pratiqués par les compagnies low-cost, quand les tarifs du TGV, sont eux, souvent jugés trop élevés.

Ouigo avait, en outre, répondu en mettant en vente courant septembre 100.000 billets à 10 euros, à l'occasion de ses 10 ans. L'offre de TGV n'en était d'ailleurs pas à son coup d'essai et avait déjà eu recours à des promotions, inspirées des compagnies aériennes. L'an passé, elle avait ainsi proposé à la vente 10.000 billets à 1 euro.

Les Français toujours plus nombreux à prendre le train

Une stratégie qui semble porter ses fruits. En témoignent les chiffres record dévoilés, début septembre, par la SNCF : l'été dernier, 24 millions de voyageurs ont emprunté ses TGV et Intercités. Un résultat en progression de 4%. « Les Français, durablement, prennent le train l'été, et ils ont largement anticipé leurs déplacements », réservant plus tôt, avait ainsi commenté son PDG Christophe Fanichet. Un billet longue distance sur deux avait, en effet, été acheté plus de 25 jours avant le départ.

Pour les vacances de fin d'année, les ventes devraient également être au beau fixe. Mercredi 4 octobre, date de l'ouverture des ventes de fin d'année, le site de réservations SNCF Connect a d'ailleurs été saturé avec jusqu'à 1 million de connexions par minute.

