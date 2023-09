Après la sortie de Clément Beaune contre les tarifs trop bas de l’aérien, la SNCF lance des billets à 10 euros sur Ouigo

Le calendrier réserve parfois des séquences singulières. Au moment où Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, vient d'initier une séquence pour dénoncer les tarifs d'appel jugés trop bas pratiqués par les compagnies aériennes, notamment low cost, la SNCF vient d'annoncer une vente flash de billets à 10 euros pour Ouigo, sa propre offre à bas coût.

A l'occasion de ses 10 ans, Ouigo va ainsi mettre en vente 100.000 billets à 10 euros ainsi que « des milliers de billets à 16 et 19 euros » les 6 et 7 septembre prochains. Cette offre promotionnelle concernera des voyages entre le 11 septembre et le 9 décembre. Elle sera complétée par « de nombreuses animations en ligne, en gares et dans ses trains durant le mois de septembre », selon un communiqué, avec des tickets à gratter à bord, des cadeaux à gagner en gare de Paris-Gare de Lyon et de Marne-la-vallée-TGV, et enfin une distribution de gâteaux d'anniversaire dans les trains au départ de Paris-Montparnasse et Paris-Gare de Lyon le 7 septembre.

Lire aussiUn prix minimum pour les billets d'avion, la future arlésienne ? (Air France, Transavia, Ryanair, Easyjet...)

Pratiques venues de l'aérien

Si Clément Beaune déclarait mercredi, dans une interview à l'Obs, que des « billets d'avion à 10 euros, à l'heure de la transition écologique, ce n'est plus possible » et qu'il fallait un tarif minimum pour « lutter contre le dumping social et environnemental », il semble improbable qu'il en fasse une sortie similaire pour le train. Le ministre des transports ne cache en effet pas sa volonté de favoriser le report modal vers le ferroviaire, quitte à faire monter les prix de l'aérien par un prix plancher ou une taxe environnementale.

« Il faut que le billet d'avion soit un peu plus cher pour refléter son coût environnemental, pas pour dégrader le pouvoir d'achat mais financer l'investissement dans le ferroviaire et d'avoir des billets de train moins cher », a-t-il ainsi affirmé sur France Info la semaine dernière, avant de confirmer sa position lors de La Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef.

Lire aussiTransition écologique : le coût social des transports, une bombe à retardement

La porte semble donc ouverte pour la SNCF, qui pratique régulièrement le recours à des promotions avec des tarifs d'appel très bas inspirés par le low cost aérien, notamment pour son offre Ouigo. Une pratique facilitée par le yield management, en vigueur depuis les années 1990 dans le groupe. Là aussi venue de l'aérien, elle consiste à optimiser le rendement avec des tarifs variant dans le temps en fonction du taux de réservation du train. Et la SNCF s'affranchit parfois de ces principes. L'an dernier, à l'occasion des un an du service Ouigo Train classique, la SNCF avait aussi mis en vente 10.000 billets à 1 euro, alors même que ce service fonctionne sur prix fixes.

Lire aussiSNCF : les TGV Ouigo appliquent les recettes des low-cost aériennes pour doper ses profits

Maintenir le cap face à la concurrence

Ces pratiques promotionnelles pourraient même être amenées à croître avec le développement de l'environnement concurrentiel sur le ferroviaire longue distance, notamment le TGV. Outre l'opérateur italien Trenitalia, désormais bien installé sur le Paris-Lyon et au-delà vers Turin et Milan, c'est le groupe espagnol Renfe qui monte en puissance sur le sud de la France.

Après avoir débuté ses services entre Barcelone et Lyon, puis entre Madrid et Marseille cet été, il renforce désormais ses fréquences. Le service vient ainsi de passer en quotidien sur l'axe Barcelone-Lyon en ce 1er septembre, soit 7 allers-retours par semaine. L'axe Madrid-Marseille suivra le 1er octobre. Renfe revendique ainsi plus de 120.000 billets vendus et 68.000 voyages déjà effectués sur ces deux lignes.