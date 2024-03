Grande première pour Lufthansa : toutes les compagnies du groupe sont désormais rentables

Le premier groupe aérien européen, qui compte à côté de Lufthansa, Austrian, Swiss, Eurowings et Brussels Airlines, s'est félicité, ce jeudi, que « pour la première fois, toutes les compagnies aériennes ont rapporté un bénéfice opérationnel ». Et ce, grâce à une demande qui a, encore, fortement augmenté avec un nombre de passagers en hausse de 20% sur un an.