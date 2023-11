Pour redresser la barre, Alstom fait appel à l'ancien patron de Safran, Philippe Petitcolin

Alstom cherche à redresser la barre. Après avoir révélé le 5 octobre qu'il consommait du cash de manière excessive -une annonce qui avait provoqué la chute de 37,58% du cours de Bourse ce jour-là-, deuxième constructeur ferroviaire mondial a annoncé ce mercredi 15 novembre un plan de réduction de coûts avec la suppression de 1.500 emplois dans le monde (soit 10% des fonctions commerciales et administratives), et qu'il étudiait plusieurs pistes pour se désendetter, dont une augmentation de capital et des cessions d'actifs qui pourraient rapporter entre 500 millions d'euros et un milliard d'euros.

Le groupe ferroviaire se donne pour objectif une réduction de sa dette de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025.

Séparation des fonctions de président et de directeur général

Alstom a également annoncé une modification de la gouvernance en séparant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général aujourd'hui occupées par Henri Poupart-Lafarge. Ce dernier ne conservera plus que celles de directeur général. Le groupe a en effet fait appel à Philippe Petitcolin (71 ans), l'ancien patron de Safran, réputé, notamment, pour sa très bonne gestion des coûts qui avait permis au motoriste de traverser la crise du Covid.

Ces mesures s'expliquent par un cash-flow libre négatif. Le groupe a brûlé au premier semestre 1,119 milliard de cash. Au second semestre, le flux de trésorerie disponible devrait être positif. Sur l'ensemble de l'exercice 2023-202, le cash-flow libre devrait être négatif dans une fourchette allant de 500 à 750 millions d'euros de cash. Le flux de trésorerie disponible est un indicateur central pour l'estimation de la valeur d'une entreprise. Il correspond à la différence entre l'excédent de trésorerie d'exploitation et les dépenses d'investissement. Plus il est négatif, plus l'entreprise a besoin de financement pour combler le besoin de trésorerie...

« Le cash-flow libre négatif d'Alstom durant ce premier semestre constitue un appel clair au changement. Bien que la demande reste à un niveau soutenu, malgré une certaine volatilité, notre performance commerciale a été faible. L'intégration de Bombardier Transport continue de progresser. Cependant, la livraison du programme Aventra a été plus complexe que prévu. La croissance de la production et des ventes s'accélère. Nous mettons en œuvre un plan d'actions global visant à maintenir notre notation Investment Grade et à sécuriser nos objectifs à moyen terme », a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDGd'Alstom.

La digestion de l'intégration de Bombardier est difficile

Plus de deux ans après le rachat à 5,5 milliards d'euros du canadien Bombardier Transport, Alstom, s'échine depuis 2021 à digérer le groupe canadien. Sur ce flux de trésorerie disponible négatif, la moitié tient à la montée en cadence de la production du constructeur qui a conduit à augmenter fortement les stocks afin d'éviter une rupture des chaînes de production, ce qui consomme du cash. Cela devrait être « totalement résorbé dans les années à venir », avait indiqué le groupe le 5 octobre. Environ un tiers provient du retard pris par la finalisation du programme Aventra de 443 trains destinés au Royaume-Uni, hérité du portefeuille de Bombardier Transport acquis par Alstom début 2021. La finalisation est désormais prévue au début de l'exercice fiscal 2024-2025, qui débutera le 1er avril 2024. Le reste est dû à des décalages de programmes qui ont conduit à une baisse du niveau d'avances reçues au cours du premier semestre lors de la signature des contrats.