Pour tenter de réduire sa dette, Alstom supprime 1.500 emplois dans le monde

Les difficultés continuent pour Alstom qui a annoncé, ce mercredi 15 novembre, un plan de réduction de coûts entraînant la suppression de 1.500 emplois dans le monde, soit 10% des fonctions commerciales et administratives.

Plombé par des difficultés commerciales et financières, le groupe ferroviaire se donne pour objectif une réduction de sa dette de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025, via un programme de cession d'actifs et éventuellement, « en fonction des conditions de marché », une augmentation de capital, selon un communiqué.

Flux de trésorerie négatif

Début octobre, l'action du constructeur ferroviaire français Alstom s'était écroulée de plus de 37% - soit près de 3 milliards d'euros évaporés pour les actionnaires - après qu'il a annoncé avoir enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 1,15 milliard d'euros au premier semestre de son exercice décalé 2023/2024, et tabler sur une fourchette allant de 500 et 750 millions d'euros sur l'exercice. Et ce, alors que le flux de trésorerie était auparavant annoncé comme « significativement positif » sur l'exercice, selon les analystes de Stifel estimant que cet avertissement allait « immédiatement déclencher des interrogations sur la santé du bilan » du groupe.

Ce flux de trésorerie disponible négatif s'expliquait pour moitié par la montée en cadence de la production du constructeur qui a conduit à augmenter fortement les stocks afin d'éviter une rupture des chaînes de production. Cela devrait être « totalement résorbé dans les années » à venir, avait affirmé le groupe, se voulant rassurant. Nous sommes engagés dans une forte montée en puissance, en particulier dans l'activité Matériel Roulant, qui, en s'additionnant à des projets hérités du portefeuille passé en phase de finalisation au même moment, pèse sur le cash-flow libre de ce premier semestre, avait insisté le PDG Henri Poupart-Lafarge, cité dans un communiqué. Le groupe avançait également l'argument de l'existence d'une « saisonnalité habituelle ». Néanmoins, lors du premier semestre 2022, le constructeur affichait un flux de trésorerie négatif de seulement 45 millions d'euros, loin des 1,15 milliards annoncés début octobre.

(Avec AFP)