Transport aérien : faute de personnel, Easyjet contraint de réduire ses vols pour cet été

Plutôt prévenir que guérir. Comme l'avaient laissé déjà entendre la semaine dernière des pilotes de la compagnie britannique à bas prix, Easyjet va supprimer des vols supplémentaires pendant la période estivale. Dans une lettre adressée le 6 juin à la compagnie aérienne low-cost britannique, les pilotes français d'Easyjet alertaient sur des effectifs insuffisants, en particulier chez les hôtesses de l'air et stewards. Ils mettaient en garde contre des risques d'annulations massives de vols faute d'effectifs suffisants. On y est.

«Nous prenons des mesures préventives pour accroître la résilience pendant le reste de l'été» a déclaré le directeur général d'Easyjet Johan Lundgren dans un communiqué publié lundi, disant être désolé de ne pas avoir été en mesure de fournir le service attendu par ses clients.

Ainsi, le transporteur britannique table à présent pour son troisième trimestre décalé, qui s'achève le 30 juin, sur une capacité de transport de 87% des niveaux de l'exercice 2019, contre 90% prévus jusque-là. Cela représente 140.000 vols pour 22 millions de passagers. Au quatrième trimestre, qui s'achève le 30 septembre, la capacité de transport est attendue autour de 90% du niveau de l'exercice 2019, contre 97% jusqu'alors.

«Alors que ces dernières semaines, les mesures que nous avons prises pour renforcer notre résilience nous ont permis de continuer à assurer jusqu'à 1.700 vols et à transporter jusqu'à un quart de million de clients par jour, l'environnement opérationnel difficile a malheureusement continué à avoir un impact qui a entraîné des annulations», a expliqué Johan Lundgren. «Nous prenons des mesures préventives pour accroître la résilience pendant le reste de l'été.»

Manque de personnel

Vu l'accélération « sans précédent » du trafic au premier semestre 2022 grâce à la levée des restrictions sanitaires, « l'aviation en Europe fait face à des difficultés opérationnelles » qui comprennent des « retards dans le contrôle du trafic et des pénuries de personnel » dans les aéroports, ce qui entraîne retards et annulations en série, justifie Easyjet. « Un marché du travail très tendu pour tout le secteur y compris les personnels de cabine et des durées en hausse pour vérifier les identités » des candidats aux emplois dans l'aviation nuisent aux efforts pour accélérer l'offre, ajoute la compagnie britannique. « Cela se traduit par les limites de vols annoncées récemment dans deux de nos plus grands aéroports, Gatwick à Londres, et Amsterdam », souligne Easyjet.

En effet, cette réduction de sa capacité de transport est liée au manque de personnel et au fait que les aéroports de Gatwick à Londres et d'Amsterdam aient décidé vendredi dernier de limiter le nombre de vols quotidiens en juillet et août, pour éviter les longues files d'attente. Lundi, c'est un autre aéroport londonien, celui d'Heathrow, qui a demandé aux compagnies aériennes qui opèrent depuis ses terminaux 2 et 3 de réduire de 10% leurs planning de vols lundi, avec un peu moins de 30 vols et 5.000 passagers touchés, d'après une porte-parole. A ce stade c'est toutefois une demande et non une obligation, précise l'aéroport, qui s'est excusé platement d'énormes problèmes de livraison de bagages aux voyageurs ce week-end.

Conséquences financières

« Il y aura un coût de l'impact » de ces mesures, prévient Easyjet sans plus de précisions. Le groupe affirme néanmoins que les perspectives à moyen terme restent « attractives » et souligne que les réservations restent « fortes », avec celles pour le quatrième trimestre similaires à leur niveau pré-pandémie de l'exercice 2019. Concernant ses clients pour cet été, Easyjet pense néanmoins être en mesure de faire voler la plupart des voyageurs concernés sur d'autres vols, « beaucoup le même jour que ce qui était réservé à l'origine », et promet de prévenir ses clients à l'avance.

Ryanair en profite

Profitant des décisions de sa rivale, Ryanair tente pour sa part de récupérer les voyageurs victimes d'annulations de vols a indiqué qu'elle avait mis en place 200 vols supplémentaires lundi depuis 19 aéroports britanniques vers l'Europe.

«Ryanair réalise plus de 15.000 vols par semaine et en a ajouté plus de 1.000 pour juillet et août », d'après un communiqué de la compagnie.

L'action d'Easyjet reculait de 2,84% à 424,60 pence vers 15h30 (heure de Paris) à la Bourse de Londres et celle de Ryanair prenait 0,76% à 11,88 euros à Dublin.

