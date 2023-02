Voie verte, voie rouge : le système post-Brexit de Londres et Bruxelles pour pacifier le commerce en Irlande du Nord

Dans le long feuilleton diplomatico-commercial provoqué par le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, la question nord-irlandaise, entre toutes, fait figure de nœud gordien.

Mais l'accord trouvé lundi soir entre le Royaume-Uni et l'UE, et qui, après des mois de négociations secrètes, modifie et affine les méthodes post-Brexit régissant le commerce, les subventions publiques et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pourrait bien être la solution si longtemps recherchée.

Voie rouge, voie verte... quézaco ?

Appelé « cadre de Windsor » (« Windsor Framework »), cet accord, épais de 100 pages, vise à fluidifier les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et il contient un méthode qui semble toute simple : les camions qui sortent de Grande-Bretagne avec des marchandises britanniques devront choisir entre une « voie verte » et une » voie rouge ».

Pour comprendre ce que cela signifie en pratique pour les entreprises britanniques qui expédient en ferries des marchandises depuis le sol de Grande-Bretagne [typiquement, au départ des ports de Cairnryan en Écosse ou de Liverpool en Angleterre] vers l'Irlande du Nord [débarquement aux ports de Larne ou de Belfast, toujours au Royaume-Uni], il faut détailler le processus, et nuancer.

En effet, le fonctionnement du nouveau système diffère légèrement entre les documents explicatifs fournis par la Commission européenne et ceux du gouvernement britannique, mais la procédure est la même.

Passer la frontière sans contrôles douaniers onéreux

Selon Bruxelles, le nouveau cadre élargit le « système des opérateurs de confiance » prévu dans le protocole initial.

Londres, elle, se vante d'avoir « ouvert une nouvelle voie verte ». Cela signifie qu'un plus grand nombre d'entreprises expédiant des marchandises de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord seront autorisées à s'enregistrer pour passer sans contrôles douaniers onéreux.

En raison de l'accord initial post-Brexit qui place la frontière commerciale en mer d'Irlande (même s'il n'a jamais été pleinement mis en œuvre), les marchandises expédiées depuis l'Angleterre ou l'Écosse vers l'Irlande du Nord sont soumises aux mêmes contrôles que celles destinées à l'Irlande, État membre de l'UE. Ce qui avait rallumé la tension chez les unionistes nord-irlandais, en majorité protestants, qui y voyaient une atteinte à l'intégrité du Royaume-Uni.

Le nouveau cadre vise à améliorer le fonctionnement du protocole dans plusieurs domaines clés en tenant compte du statut unique de la province, partie d'un pays non membre de l'UE, le Royaume-Uni, mais aussi du marché unique de l'UE, comme l'Irlande voisine.

Pour ce qui concerne l'activité commerciale, la solution trouvée passe par le système des voies rouges et vertes.

Voie verte : pour les marchandises qui restent en Irlande du Nord

La voie verte : les marchandises s'arrêtent en Irlande du Nord

Les entreprises agréées qui choisissent la « voie verte » peuvent acheminer des marchandises destinées à la vente ou à la transformation en Irlande du Nord, si elles ne doivent pas être exportées en Irlande, membre de l'UE. Et au lieu de contrôles réguliers à l'arrivée pour prouver que c'est le cas, des contrôles aléatoires seront pratiqués pour rassurer Bruxelles sur le fait que les envois n'arriveront pas sur le marché de l'UE.

Les règles britanniques en matière de santé et de sécurité s'appliqueront aux marchandises, ce qui permet aux magasins nord-irlandais de stocker les produits britanniques aussi facilement que dans le reste du Royaume-Uni.

« Les marchandises restant au Royaume-Uni seront libérées de la paperasserie, des contrôles et des droits inutiles, avec seulement des informations commerciales ordinaires requises », précise la fiche d'information britannique.

De son côté, la version bruxelloise de l'accord « cadre de Windsor » souligne que le marché de l'UE sera protégé par un accès en temps réel aux systèmes informatiques et aux bases de données des douanes britanniques pour suivre les expéditions.

Et il y aura « une autorisation et une surveillance robustes des systèmes d'opérateurs et de transporteurs agréés », insiste la Commission européenne. Ce que confirme le Financial Times : « Le Royaume-Uni a accepté de partager avec l'UE des données douanières en temps quasi réel afin de pouvoir repérer les preuves de fraude et prendre des mesures correctives si nécessaire. »

La voie rouge : les marchandises traversent l'Irlande du Nord pour aller en Irlande, mais, pour l'alimentaire, avec des étiquettes « non destiné à l'UE »

Les marchandises destinées à l'Irlande devront, elles, emprunter la voie rouge à leur arrivée de Grande-Bretagne en Irlande du Nord. Dans cette voie rouge, les marchandises seront soumises à des contrôles douaniers, alimentaires et zoo-sanitaires complets.

Pour les produits agroalimentaires, qui font l'objet des contrôles les plus stricts, l'UE acceptera les normes de santé publique britanniques, ce qui signifie que la viande fraîche et d'autres marchandises pourront entrer en Irlande du Nord. Ils devront porter des étiquettes « non destiné à l'UE », selon les explications du Financial Times. Le quotidien financier britannique précise aussi que, au fur et à mesure de l'introduction de ces étiquettes d'ici à 2025, la proportion d'envois soumis à des contrôles d'identité tombera à 5 %.

