Climat : les émissions humaines de méthane continuent d'augmenter

9%. C'est le taux d'augmentation des émissions de méthane (CH4) relevé par le dernier bilan mondial publié mercredi par le Global Carbon Project (GCP), qui compare l'année 2017 avec la période 2000-2006. Cette augmentation des émissions entraîne celle des concentrations de méthane dans l'atmosphère. Et alors que cette concentration s'était stabilisée au début des années 2000, elle ne cesse d'augmenter depuis 2007, avec une accélération depuis 2014, constate l'étude, pilotée par une équipe de recherche internationale. Depuis le début de la révolution industrielle, elle a crû de plus de deux fois et demi.

Or, une telle tendance est incompatible avec l'objectif de l'Accord de Paris de maintenir l'augmentation mondiale des températures en dessous des 2°C -voire de 1,5°C- par rapport à l'ère préindustrielle, alertent les chercheurs. Le méthane - dont l' effet de réchauffement, sur un horizon de 100 ans, est 28 fois plus important par kilogramme que celui du CO2- est en effet responsable de 23% du réchauffement climatique produit par les gaz à effet de serre. Comparées aux scénarios dessinés par le dernier rapport du Groupe...