Economie circulaire  : le nouvel or noir des Hauts-de-France  ?

30.000 emplois créés d'ici 2030 rien que dans les métiers du bâtiment, de la plasturgie, du textile et de l'alimentation, ce n'est pas rien ! On est loin de l'emploi dans les mines de charbon mais cette étude prospective de l'Ademe, l'agence de la transition écologique, parue en fin d'année dernière, ne s'est attachée qu'à explorer le potentiel que quelques aspects de ces domaines, à savoir de la performance énergétique du logement, notamment avec le recyclage et la fabrication de matériaux biosourcés ; de la plasturgie dans ses aspects recyclage et tri ; du textile notamment pour la collecte et la fabrication de fibres naturelles ; et enfin de l'alimentation sous son aspect « circuit-courts ».

Pour Philippe Vasseur, initiateur du mouvement Rev3, organisateur du World Forum sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ex-ministre de l'Agriculture de 1995 à 1997, au-delà des quatre secteurs étudiés, il faut rajouter les produits biosourcés, les terres rares et les métaux stratégiques, les sédiments et l'écologie industrielle et territoriale. « L'économie circulaire est une réponse au défi des ressources posé à l'échelle mondiale », résume l'ex-président de la CCI régionale et président d'honneur du Comité Grand Lille, club influent de décideurs lillois, dans un webinair Rev3 entièrement consacré au sujet. « C'est un des piliers...