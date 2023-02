L’Oréal va couvrir 25% de sa consommation d’électricité avec deux projets photovoltaïques

Les entreprises s'intéressent de plus en plus à l'électricité renouvelable. Mardi, c'est Loréal qui a annoncé avoir conclu un contrat d'électricité verte de long terme avec EDF. Cet accord doit permettre à l'énergéticien de fournir, durant 15 ans, le quart de la consommation d'électricité du groupe de cosmétiques L'Oréal en France à partir de deux centrales photovoltaïques. « Ces contrats d'achat direct d'électricité d'origine renouvelable portent sur la fourniture pendant 15 ans de la totalité de la production de deux centrales solaires à construire et à exploiter par EDF Renouvelables », a indiqué le groupe EDF dans un communiqué.

Ces contrats de fourniture d'électricité à long terme sont désignés par le terme anglais de « corporate PPA » (power purchase agreement). Ils permettront à L'Oréal de « bénéficier d'un prix d'achat maîtrisé sur le long terme », et ainsi d'éviter d'être exposé à la volatilité des prix. Les power purchase agreement offrent en effet une incitation économique forte aux entreprises partenaires « avec une décote de 15% à 30% par rapport aux contrats traditionnels », présentait Laurent Petizon à La Tribune, fin septembre.

Deux centrales solaires françaises

Prévues en Corrèze et dans les Vosges, et d'une puissance installée cumulée de 27 mégawatt-crête, ces deux centrales solaires produiront l'équivalent de 25% de la consommation d'électricité du Groupe L'Oréal en France, a précisé EDF. Leurs mises en service sont attendues respectivement d'ici au troisième trimestre 2024 pour la première et au second trimestre 2025 pour la seconde. « La production de nos deux futures centrales solaires viendra s'ajouter à celle d'un autre parc éolien en exploitation qui assure depuis deux ans déjà la fourniture d'électricité pour les sites de L'Oréal », a précisé Alexandre Levy, directeur des PPA en France chez EDF Renouvelables, cité dans le communiqué commun. Le partenariat est adossé à un contrat de fourniture qui prévoit que le volume d'électricité ferme produite sera cédé par Agregio, filiale d'EDF, au groupe L'Oréal.

Pour le groupe de luxe, ce nouvel approvisionnement en énergie renouvelable rentre dans un plan de verdissement plus général du groupe. Cette décision « s'inscrit dans la droite ligne de nos engagements pris dans le cadre du programme L'Oréal pour Le Futur afin de consommer durablement une énergie renouvelable pour l'ensemble de nos activités », a commenté Audrey Izard, directrice achats indirects Groupe L'Oréal. Pour EDF en revanche « la signature simultanée de ces contrats, de production, d'agrégation et de fourniture, pour construire ce PPA solaire, est une première », selon Stanislas Landry, directeur grands comptes d'EDF.

Développement des PPA entre grands groupes et énergéticiens

Le partenariat entre Loréal et EDF n'est pas sans précédent, loin de là. Les entreprises françaises mais aussi étrangères se sont beaucoup penchées sur la question des contrats d'énergie renouvelable de long terme (PPA) en 2022 suite à la flambée des cours de l'électricité, qui ont grimpé jusqu'à 500 euros le Mwh contre environ 40 euros avant le début de la guerre en Ukraine. L'Etat a notamment voulu stimuler les partenariats entre entreprises privées en mettant en place un fonds de garantie de 68 millions d'euros pour ceux souscrivant à des PPA. « Ce mécanisme de garantie publique assure aux producteurs d'énergies renouvelables qu'ils seront payés, y compris si l'industriel fait faillite », soulignait alors Bercy en novembre 2022, lors de la mise en place de ce fonds.

Avec une forte incitation économique et une garantie de l'Etat français, Google a alors décidé, en novembre, de signer un contrat d'achat d'électricité verte de 100 MW d'une durée de 12 ans avec Engie, dans le cadre du projet d'éoliennes en mer Moray West.

