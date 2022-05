La déferlante de voitures électriques ne suffira pas à atteindre les objectifs climat, selon une ONG

Face à un marché automobile en berne, les constructeurs s'engouffrent sur les modèles électriques pour relancer la dynamique. Mais l'argument environnemental, jusqu'ici avancé, pourrait bien s'affaiblir. Et pour cause. Malgré les flottes prévues, les véhicules zéro-émission, électriques ou à hydrogène, seront très loin de permettre de tenir l'objectif de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C, a alerté mardi une ONG.

Dans les faits, alors que le transport routier pèse près de 20% des émissions de CO2, pour tenir cet objectif les voitures individuelles zéro-émission (ZEV) devraient représenter 57,5% des ventes totales en 2030 et 20% du stock total de voitures en 2030, puis 86% en 2050, selon InfluenceMap, un centre de réflexion spécialisé sur les rapports entre monde économique et financier et la crise climatique qui a croisé les données du cabinet IHS Markit (S&P Global) sur la production automobile dans le monde avec une étude de 2021 de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE).

Mais on est encore loin du compte. Et ce alors qu'au premier trimestre, les voitures neuves électrifiées ont représenté 44% des ventes contre 35% un an auparavant, selon l'association européenne des constructeurs automobile (ACEA).

Et d'après les prévisions de production (données de mars 2022) analysées par InfluenceMap, 68% des véhicules produits en 2029 seront toujours à combustion thermique, en incluant les véhicules hybrides, contre 32% d'électriques et 0,1% à hydrogène.

Tesla en tête, Renault à la traîne

Sur les scénarios pour atteindre la neutralité carbone en 2050, sur 12 grands constructeurs mondiaux étudiés (dont aucun Chinois) seuls Tesla, qui produit uniquement des véhicules électriques, et Mercedes-Benz (56% de ZEV en 2029) sont en ligne avec ces objectifs.

Ils sont suivis par les autres grands groupes allemands BMW (45%) et Vokswagen (43%), les constructeurs japonais se situant en queue de peloton, Nissan (22%), Honda (18%, mais les données utilisées ne prennent pas en compte les dernières annonces du groupe en matière de ZEV, souligne l'étude) ainsi que Toyota (14%).

Les autres constructeurs étudiés sont Stellantis (ex-PSA-Fiat-Chrysler, 40%), Ford (36%), Renault (31%), General Motors (28%) et Hyundai (27%).

Pourtant, les voitures électriques restent le segment le plus dynamique, largement subventionnées (jusqu'à 10.000 euros dans certains pays), favorisé par une fiscalité incitative, mais également par une réglementation de plus en plus contraignante sur les émissions de CO2.

Les SUV ralentissent la transition

Sans entrer dans les détails du marché chinois, l'étude relève que les véhicules électriques devraient y passer de 12% de la production en 2021 à 40% en 2029.

Concernant les différents segments du marché, InfluenceMap relève que l'engouement persistant pour les SUV, plus lourds et consommateurs d'énergie, qui devraient passer de 39% du marché mondial en 2020 à 47% en 2029, risque "d'annuler beaucoup des réductions d'émissions liées à l'augmentation des véhicules électriques".

A cela s'ajoute une dernière difficulté liée au contexte post-Covid et à la guerre en Ukraine qui complique l'approvisionnement des constructeurs en composants. Ceux-ci ont tendance à privilégier les commandes de véhicules plus rémunérateurs.

(avec AFP)