Maritime : Energy Observer lance la conception d'un cargo à hydrogène

À l'origine du premier navire hydrogène autonome et zéro émission, Energy Observer a dévoilé jeudi 10 février au One Ocean Summit à Brest son nouveau projet industriel baptisé Energy Observer 2. Ce cargo polyvalent alimenté par de l’hydrogène liquide offrira d’importantes capacités de transport et une grande autonomie. Il doit répondre à la décarbonation des navires industriels autour de 5.000 tonnes. Le transport maritime représente 3% des émissions de CO2 mondiales.