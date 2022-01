Nissan Qashqai : le retour du roi !

Il était temps ! Il s'en est passé des choses depuis le lancement de la précédente génération de Qashqai en 2014. Le marché a explosé et la proposition de valeur a été bousculée avec des produits extrêmement bien finis d'un côté ou extrêmement compétitifs de l'autre. Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan sur le haut du panier, ou Dacia Duster dans l'entrée de gamme. Le japonais Nissan a assisté à un remodelage en profondeur d'un segment dont il revendique la paternité et qui pèse désormais un tiers du marché européen et l'essentiel des profits. Le statu quo était donc impossible, le Qashqai devait se réinventer s'il voulait rester référent du segment. Et le SUV japonais a décidé de revenir par le haut.

Référence du langage SUV

Sur le design, c'est un véritable rafraîchissement que subit le Qashqai dans le respect d'une certaine continuité de style. La silhouette préserve strictement les proportions précédentes, véritable témoin du style SUV: robustesse, calandre horizontale. Les designers ont cependant affiné la proue pour une allure plus aérodynamique. Il gagne également en modernité avec des flancs plus galbés, un toit effet laqué noir pour donner un élégant contraste.

A l'intérieur, l'effort est patent pour rattraper la concurrence. Les matériaux sont de bonne qualité, l'assise est excellente et l'habitacle est généreux. On ajoute cette remarquable acoustique qui feutre l'ambiance comme dans une premium. Bémol toutefois sur la connectivité encore approximative... Les graphiques ont déjà quatre ans de retard, la navigation manque d'intuitivité. Pis, le tableau de contrôle des températures ressemble à un vieil auto-cassette.

Vrai plaisir de conduire

Sur la conduite, le Qashqai est parvenu à trouver un parfait équilibre entre confort et conduite dynamique: accélération franche, tenue de route parfaite. Le moteur 158 chevaux (couple de 270 Nm) est parfaitement pilotée par la boite automatique 7 rapports. La qualité des amortisseurs est excellente sans pour autant altérer la sportivité de l'agrément de conduite. Là encore, la prestation est proche de la qualité d'un premium.

Le nouveau Qashqai est ambitieux, et s'est donné les moyens de ses ambitions... Le grand public devra néanmoins s'en donner les moyens puisque le nouveau SUV compact de Nissan a augmenté ses prix. A 29.000 euros, le nouveau Qashqai est plutôt accessible comparé à un Volkswagen Tiguan ou un Peugeot 3008. Cependant, c'est un prix largement supérieur à la génération précédente dont le prix d'appel se situait plutôt entre 23.000 et 25.000 euros.

Un prix justifié

Cette augmentation est parfaitement justifiée compte tenu du saut qualitatif des prestations, ou de la sophistication de la mécanique moteur. On regrette simplement le loupé du système de connectivité, un critère pourtant incontournable de l'automobile moderne. Dommage, il ne doit toutefois pas faire oublier que le Qashqai fait entrer Nissan dans l'univers de la conduite assistée avec ProPilot. Un système désormais devenu un standard du marché, y compris chez les généralistes. Il n'empêche: nul autre modèle ne ressemble plus à un SUV qu'un Qashqai, et Nissan a parfaitement su préserver cet atout majeur, et qui devrait maintenir ce modèle comme référent du segment.

