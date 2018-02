Nouvelle Ford Fiesta : des petits moteurs pour une efficacité maximale

C'est l'une des voitures les plus vendues d'Europe... Ou du moins, leader dans sa catégorie des berlines compactes. La Ford Fiesta est revenue en 2017 dans une nouvelle mouture. Plus élancée, plus dynamique, la nouvelle Ford Fiesta s'inscrit résolument dans la stratégie de la marque américaine d'une gamme plus sportive tout en restant très fonctionnelle.

Dynamique, même statique !

La prolongation du capot sur le pare-brise sur une même ligne accentue l'aérodynamisme de la silhouette. Il faut ajouter ces flancs ajourés, mais également ces phares qui s'étirent... Même statique, la Fiesta semble fendre l'air. Effet d'optique, elle paraît plus étroite. Que nenni! Elle mesure bien 1,73 de largeur, tout autant qu'une Peugeot 208 ou qu'une Renault Clio. La nouvelle Fiesta rafraichit son design, mais sans réelle rupture de style par rapport à la génération précédente. Pourquoi changer une équipe qui gagne?

À l'intérieur, le manque de changement visuel est plus gênant, à l'heure où les marques redoublent d'efforts pour ajouter en modernité et en connectivité. Il est vrai que la planche de bord s'est agrémentée d'un écran tactile, bien que celui-ci ne soit pas encastré. Le logiciel est plutôt bien pensé en matière de synchronisation avec les smartphones. Tandis que le tableau de bord dispose également d'un écran personnalisable, mais celui-ci parait encore minimaliste. Le design de la planche de bord, lui, est encore un peu trop basique. Il y a bien cette baguette qui décore le côté passager de la planche de bord. Mais celle-ci ne permet pas de gommer l'austérité de ce plastique envahissant.

La magie du "downsizing"

C'est côté agrément de conduite qu'il faut se tourner pour apprécier la vraie valeur ajoutée de la Fiesta, et cela ne se passe pas vraiment là où on aurait pu le croire. Ford a développé des moteurs essence surprenants, efficients et sobres. La version 1.0 litre Ecoboost a déployé des trésors de downsizing pour arriver à une puissance de 140 chevaux. Un exploit technologique louable et intéressant. Mais c'est la version 1,1 litre de 85 chevaux qui nous a bluffé. À ce niveau de puissance, notre Fiesta nous a procuré une excellente dynamique de conduite permettant d'assurer dépassements et côtes, en toute sécurité et sans effort. Une excellente surprise. La boite de vitesse est plutôt efficace aussi. Elle n'accroche pas trop et se montre assez souple à bas régime, très appréciable en ville. Sur la version 140 chevaux, on perd cette souplesse à cause d'un moteur trop nerveux. Sur route, les 85 chevaux s'accommodent de la vitesse, même si on perd un peu en confort de conduite avec quelques vibrations. La version 140 chevaux, elle, ne se justifie pas davantage sur route en termes de gains d'agrément de conduite.

La Fiesta remplit toutes les cases pour garder sa position de leader sur son segment. Ses caractéristiques font d'elle la voiture idéale pour le marché des flottes, par son côté très fonctionnel. Côté prix, la Fiesta se place entre une Peugeot 208 (à partir de 13.450 euros) et une Renault Clio (à partir de 14.100 euros) avec une fourchette qui démarre à 13.950 euros et qui oscille autour de 16.000 euros pour notre 1.1 litre de 85 chevaux. La Fiesta mise sur la qualité de sa gamme de motorisations pour marquer sa différence. Pour la compétitivité prix, Ford mise plutôt sur la Ka+ qui pour 12cm de moins voit des prix démarrer à 10.000 euros. Voilà une stratégie-prix bien rodée pour la marque américaine!