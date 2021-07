Le seul dictateur, c'est le virus !

Profitons de l'été, autant que possible, car le Pr Delfraissy vient de doucher les espoirs d'une sortie de crise avant 2023. Le président du conseil scientifique s'attend à une flambée des cas et des hospitalisations en août, face à une mutation du virus dont une étude chinoise dévoile l'extraordinaire contagiosité.



Certains comparent ce variant dit indien à l'équivalent de la variole du siècle dernier, dont le monde n'est venu à bout que par une vaccination de masse. Vacciner le plus de Français possible le plus vite possible, voilà donc l'arme brandie par Emmanuel Macron qui n'est pas le seul à imposer un pass sanitaire en Europe. Le président du Conseil italien Mario Draghi, le sauveur de l'euro, vient de l'imposer dans la péninsule, en pleine saison touristique.

Malgré une opposition farouche des plus irréductibles Gaulois et un réveil des Gilets Jaunes, avec de nouvelles manifestations ce samedi, "nous avons deux choix: réussir le pass, vite, très vite (...) ou nous exposer au risque de devoir reconfiner notre pays", a affirmé le ministre de la Santé Olivier Véran. Votée dans la nuit de jeudi, la nouvelle loi sanitaire impose des restrictions inédites en temps de paix en termes de libertés publiques.



Dictature sanitaire, disent les uns, seule réponse à une situation hors de contrôle, disent les autres. Antivax contre provax, la France se déchire mais ne sort pas pour autant de la crise. Le seul vrai dictateur ici, c'est le vaccin et le manque de confiance dans la parole des autorités. Une chose est sûre, le monde va se diviser en deux camps : les vaccinés et les non-vaccinés et la Covid devient la maladie des seconds, remarque un grand patron.

Le retour à la normale dépendra de l'impact de la quatrième vague sur les entreprises, explique Grégoire Normand. Pour faire face à la flambée épidémique, 60% des dirigeants d'entreprise sont favorables à une forme de vaccination obligatoire en entreprise selon la dernière Grande consultation des entrepreneurs (GCE) réalisée par OpinionWay pour CCI France, La Tribune et LCI. La rentrée ne manquera pas de piquant ! L'inquiétude monte : l'indice qui mesure l'optimisme chez les dirigeants a atteint 96 points en juillet contre 108 en juin, soit une chute de 12 points en un mois.

Vivre avec le virus nous expose à devoir vivre avec des mesures inédites : la SNCF se prépare à effectuer des contrôles "massifs" et ses agents pourront "bénéficier de l'appui des forces de l'ordre, en particulier lors des périodes de pointe", a précisé l'entreprise publique. Ambiance garantie dans les gares au retour des congés.



La crise du Covid est aussi le révélateur de nos retards en termes de santé publique. Seul pays membre du conseil de sécurité de l'ONU à avoir échoué pour l'instant à produire son vaccin, la France paye cher son déclassement dans le classement mondial de la recherche médicale, souligne Florence Pinaud qui a enquêté sur les causes de ce déclin. Comment redonner la priorité à l'innovation santé ? Emmanuel Macron a mis 7 milliards d'euros sur la table pour que la France reste dans la course. Premier volet de notre enquête sur un indispensable sursaut.



Rien d'étonnant dans ces conditions que les Français, déjà l'un des peuples les plus pessimistes du monde, peinent à croire à la fin de la crise économique, explique Juliette Laffont en se référant à un sondage mené par le Pew Research Center.



Notre chroniqueur politique Marc Endeweld revient dans sa chronique Politiscope sur l'affaire Pegasus, derrière laquelle se dessine selon lui une nouvelle géopolitique des écoutes.« C'est un secret de polichinelle, écrit-il : toutes les puissances réalisent aujourd'hui des captations électroniques à grande échelle. La France n'est pas la moins mal placée avec l'expertise de la direction technique de la DGSE. Mais l'Europe est vulnérable dans un far west numérique où tous les coups sont permis ».



Côté industrie, le secteur de l'automobile digère les annonces de la Commission européenne qui veut interdire le moteur à combustion en 2035. Nabil Bourassi revient sur le bilan "survolté" de Jacques Aschenbroich à la tête de Valeo, porté par très fortes prises de commande sur ses activités d'électrification. Mais si le groupe dont Christophe Périllat prendra la tête en janvier prochain a présenté de bons résultats financiers ce vendredi, il n'a pas annoncé de réajustement de sa feuille de route stratégique pour faire face à l'explosion du marché. Une question demeure : les constructeurs français seront-ils prêts pour la transition ? Pour l'heure, ils repartent à l'offensive commerciale sur les motorisations classiques pour contester le leadership de la Golf de Volkswagen dans le créneau des berlines compactes : Mégane, 308, C4, DS4, les deux constructeurs tricolores rivalisent d'ambition.



Retrouvez aussi sur les éditions régionales de La Tribune les coups de projecteur de nos journalistes sur le premier anniversaire des maires verts élus lors des dernières élections municipales. Pas encore la révolution écologique annoncée, mais en coulisses se préparent de sérieux changements à Lyon avec Grégory Doucet et Bruno Bernard,

à Bordeaux avec Pierre Hurmic, à Tours avec Emmanuel Denis, à Strasbourg avec Pia Imbs, présidente de l'Eurométropole, et à Poitiers avec Léonore Moncond'huy.



Vive les vacances. Je vous retrouverais avec plaisir fin août au terme d'un été qui promet.