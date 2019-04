Parce que c'est "notre" Dame !

Il est parfois des événements qui, sans qu'on en prenne immédiatement conscience, changent le cours de l'histoire telle qu'elle aurait pu se dérouler s'ils ne s'étaient pas produits. Le dramatique incendie qui a ravagé le lundi soir de la semaine sainte la cathédrale Notre-Dame de Paris pourrait faire partie de ces moments qui ont transformé la France. Emmanuel Macron ne s'est pas trompé sur le symbole : il a immédiatement compris que le discours qu'il devait prononcer pour donner la feuille de route de sortie du Grand débat était désormais hors-sol et caduc, que cet événement effaçait tout, au moins pour quelques jours. Le chef de l'État a su saisir l'émotion qui a étreint, au-delà des catholiques, tout le peuple français, saisi de compassion devant le martyr de ce monument de notre patrimoine, religieux certes, mais bâti par la sueur et le génie des hommes. Et, après l'effondrement sous les yeux sidérés du monde entier de la flèche en flamme de Viollet-Le-Duc, il n'a pas lésiné sur la métaphore en invoquant un « peuple de bâtisseurs » pour qui « rien n'est indestructible ». En ayant retrouvé le coq de la flèche presque intact dans les décombres, un quidam lui donnerait presque...

