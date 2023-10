Élection en Argentine : la proposition du candidat Javier Milei de « dollariser le pays » est une idée à haut risque

L'histoire économique de l'Argentine :

un cas spécifique

Simon Kuznets avait coutume de dire :

« Il y a quatre types de pays : les pays développés, les pays sous-développés, le Japon et l'Argentine ».

Cela signifie que la plupart des pays restent dans la situation de développement où ils sont, à l'exception du Japon qui est parvenu à enclencher une forte croissance (d'autres pays comme Taïwan ou la Corée du Sud n'avaient pas encore rejoint les pays développés) et l'Argentine, qui a suivi une trajectoire opposée.

L'Argentine est en effet le seul pays qui a été un des plus prospères de la planète à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle et qui ne l'est plus aujourd'hui. Une succession de coups d'État, de dictatures et de politiques inadaptées (comme par exemple des décennies de péronisme) depuis un siècle ont grandement érodé la prospérité du pays. L'Argentine ne parvient pas à retrouver le chemin d'une croissance durable : en 2023 le PIB par habitant est environ 10% inférieur à ce qu'il était dix ans plus tôt.

Caisse d'émission des années 1990 :

une expérience peu concluante

En 1992, l'Argentine a adopté un système de caisse d'émission assez proche d'une dollarisation. Dans ce système, l'Argentine a conservé sa monnaie, mais ne pouvait créer un peso que lorsque la banque centrale d'Argentine obtenait un dollar supplémentaire en réserve. Cette caisse d'émission a permis de contenir d'inflation (qui avait explosé au cours de la décennie précédente), de stabiliser le change qui est mécaniquement fixe dans un tel système et d'attirer des investisseurs étrangers, séduits par la stabilité apparente du pays. On a parlé dans les années 1990 de « miracle argentin ».

Cependant, à la fin de la décennie 1990, des difficultés apparaissent. Avec des crises à répétition (Brésil, Russie, Asie), les investisseurs se détournent des pays émergents, dont l'Argentine. De plus, l'appréciation du dollar (donc mécaniquement du peso) érode la compétitivité des exportations argentines. Ces deux facteurs diminuent les entrées de dollars et donc la quantité de monnaie en circulation en Argentine, ce qui entraîne une baisse des prix et par une forte récession en 1999.

Face au manque de monnaie, de nouvelles monnaies locales apparaissent spontanément dans tout le pays et une économie de troc s'organise. La mauvaise situation économique s'accompagne d'une fuite des capitaux et de retraits des dépôts bancaires et donc une crise de l'ensemble du secteur financier.

Mais la banque centrale, qui ne peut mener sa propre politique monétaire, est incapable d'agir. La crise entraînera la fin du système de caisse d'émission, une forte dévaluation et un défaut sur la dette publique, ainsi qu'une crise économique profonde (baisse du PIB de près de -15% entre 2000 et 2002). En adoptant le dollar, l'Argentine s'exposerait à un type de crise similaire du fait de l'absence totale de flexibilité qu'implique pour un pays le fait de ne pas pouvoir conduire une politique monétaire autonome.