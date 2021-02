Feux de... Brousse : Confineigement

Bravo, général Castex ! Dans la discussion sans fin sur l'opportunité, les vertus, l'évidence, la fatalité d'un re-re-re...confinement, votre alliance avec votre collègue, le général hiver, est un coup de maître. La neige, le gel, le froid, le verglas viennent à votre secours, juste après les crues et les inondations. Autant de raisons de rester chez soi. Vous avez inventé le « confineigement », bravo, alors que chacun s'inquiétait du comportement des familles libérées par les vacances scolaires. Votre maîtrise des éléments et de la météo inspire le respect, et paraît rassurante...