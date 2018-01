Fin de l'argent liquide : on nous "cash" tout ? (#CDanslAir)

Depuis octobre, le plafond de paiement sans contact est passé de 20 à 30 euros, encourageant son utilisation. Selon les chiffres du Groupement des cartes bancaires, les cartes bleues avec paiement sans contact représentent aujourd'hui 70% du parc CB.

Toujours d'après eux, 625.000 commerçants acceptent ce mode de paiement en France, et même l'Église s'y met. La paroisse Saint-François-de-Molitor (Paris) a fait parler d'elle en testant dimanche 21 janvier la quête sans contact. L'église a ainsi recueilli les dons des fidèles avec un panier connecté, il suffisait de choisir le montant à offrir. Les banques et les opérateurs téléphoniques se sont également mis au sans contact via les smartphones.

De plus en plus d'applications font désormais office de moyens de paiement, et pourraient même, à terme, remplacer la carte bleue. Moins de transactions en argent liquide... Une évolution qui pourrait faire le bonheur des administrations fiscales. Travail au noir, fraudes fiscales, le cash difficilement traçable permet aussi tous les trafics. Certains États ont déjà commencé leur transformation monétaire, comme la Suède. Dans ce pays, la proportion de paiements en cash dans les commerces a dégringolé de 40% en 2010 à 15% en 2016. Il n'est par exemple plus possible de payer les transports publics en liquide. L'argent liquide peut-il réellement disparaitre ? Quels sont les dangers du paiement sans contact ? Ce mode de paiement influence-t-il notre consommation ?

