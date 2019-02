La France fait de mauvais choix technologiques

L'accès sans précédent au savoir et à l'information, semble paradoxalement impuissant à impulser un comportement rationnel promu par les philosophes des Lumières. Dans une société imprégnée de technologie, les scientifiques sont peu consultés, voire marginalisés par les décideurs politiques et les influenceurs d'opinion formés le plus souvent aux sciences humaines et réfractaires à la pensée scientifique. Le champ est libre pour les gourous, marchands de peurs et autres oracles médiatiques en délicatesse avec la réalité factuelle. Les fausses informations martelées par des groupes militants et reprises par des médias deviennent vite vérités, contribuant à manipuler l'opinion. Il en résulte des choix de société aberrants et incohérents rarement dénoncés par les esprits les plus éclairés. L'actualité nous fournit d'affligeants exemples, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie.

La génétique suspecte !

Les OGM présentés dès l'origine, et sans bien savoir pourquoi, comme des plantes dangereuses pour la santé et l'environnement par l'écologisme ont finalement été interdits en France, sans aucune justification scientifique et contre l'avis des agences de sécurité. Pire, la mention « sans OGM » est même devenue un outil marketing de la grande distribution alimentaire pour rassurer les consommateurs.

Et pourtant, en 2017, les OGM étaient cultivés dans 24 pays par 18 millions d'agriculteurs (près de 20 fois le nombre d'agriculteurs français) sur une surface de 190 millions d'hectares (7 fois la surface agricole française). De 1996 à 2017, les surfaces annuelles cumulées d'OGM atteignent 2,3 milliards d'hectares ! Une adoption rapide et massive due aux avantages agronomiques, économiques, sanitaires et environnementaux qu'apportent les OGM et sans dommage ou accident prouvé durant 23 ans. Mais la France n'en a cure et a même interdit le seul OGM autorisé en Europe, un maïs génétiquement modifié résistant à deux insectes ravageurs, qui permet de supprimer des traitements insecticides et d'améliorer la qualité sanitaire du maïs (moins de mycotoxines cancérigènes).

Les biotechnologies végétales offrent d'immenses perspectives à l'agriculture (résistance aux parasites, amélioration de la qualité nutritionnelle, débouchés industriels, tolérance à la sécheresse, etc.), mais la France, en pointe il y a 35 ans dans ce domaine, a perdu son savoir-faire et l'abandonne à d'autres pays agricoles dont elle dépendra à l'avenir.

La chimie mal-aimée !

Tout est chimie dans ce qui nous entoure mais l'utilisation d'intrants chimiques comme les engrais pour nourrir les plantes et surtout les produits phytopharmaceutiques (pesticides) pour les protéger, longtemps appréciés, sont aujourd'hui dénigrés et accusés sans discernement de nuire à l'environnement et à la santé.

L'agriculture biologique (AB) parée de toutes les vertus profite de cet engouement naïf pour le naturel. Plus chère pour le consommateur à cause de rendements plus faibles, elle est présentée comme l'alternative aux pesticides -alors qu'elle en utilise de façon significative- et que sont occultés les risques sanitaires de contaminants biologiques.

L'exemple du glyphosate est révélateur de la dérive irrationnelle de la société. Depuis quelques années, il est devenu une cible privilégiée des écologistes surtout depuis qu'il est utilisé, hors d'Europe, sur des plantes génétiquement modifiées tolérantes à cet herbicide, plantes rejetées aussi par les militants écolos. Très actifs, ces derniers sont parvenus à semer le doute sur le glyphosate dans la population avec l'appui de nombreux médias et de quelques lanceurs d'alerte peu scrupuleux. Le classement contesté du glyphosate «cancérogène probable » (comme la viande rouge) par le seul CIRC en mars 2015 a été une aubaine pour les opposants redoublant d'ardeur pour diaboliser le glyphosate, suivis en cela par les ministres de l'écologie Ségolène Royal et Nicolas Hulot. Mais aussi par le président Emmanuel Macron qui, dans un excès de zèle et de précipitation, a décidé, faisant fi des décisions européennes, de l'interdire en France dans 3 ans, pour récemment, face à la réalité, se déjuger quelque peu.

Et pourtant, ce désherbant, le plus étudié, reste autorisé et utilisé dans tous les pays du monde depuis 44 ans. Un exceptionnel retour d'expérience propre à rassurer les plus récalcitrants ! Il a largement fait la preuve de son intérêt agronomique, économique et de son bon profil toxicologique et écotoxicologique. Toutes les agences d'évaluation sanitaire, française, européennes et internationales, y compris l'OMS maison-mère du CIRC, ont confirmé qu'il n'est ni cancérigène, ni perturbateur endocrinien. Son interdiction, prise sous la pression du puissant lobby écologiste et sans en mesurer les conséquences, va se traduire par un retour du travail mécanique du sol plus cher et émetteur de CO2.

Pire, il entrave le développement des techniques agronomiques de conservation des sols (suppression du travail du sol et implantation d'un couvert végétal en interculture) qui permettent de développer une agriculture durable offrant réduction des coûts, amélioration de la fertilité des sols et réduction des émissions de CO2 grâce à la séquestration du carbone dans le sol.

Ces techniques, certes, nécessitent une application annuelle d'une faible dose de glyphosate (700g/hectare) mais auraient la capacité, si elles étaient généralisées, d'absorber la quasi-totalité des émissions agricoles de CO2. Intérêt majeur qui a échappé aux militants se réclamant de l'écologie.

L'énergie nucléaire redoutée !

Dès 1945, sous l'impulsion du Président De Gaulle, la France a développé un programme de nucléaire civil lui permettant de devenir le deuxième producteur mondial d'électricité nucléaire et d'acquérir une expertise reconnue. Mais, en août 2015, une loi sur la transition énergétique initiée par Ségolène Royal a imposé la réduction de la part d'électricité d'origine nucléaire pour faire place aux énergies renouvelables (EnR).

Et pourtant, le nucléaire est avec l'hydraulique la source d'énergie sans carbone la plus abondante et la mieux pilotable au monde alors que l'intermittence du photovoltaïque et de l'éolien impose des moyens de production complémentaires et des coûts importants de restructuration du réseau. Le seul surcoût des contrats déjà engagés pour les EnR électriques jusqu'à fin 2017 est estimé à 121 milliards d'euros par la Cour des Comptes, pour une production marginale (6% en 2017) susceptible de faire défaut quand on en a le plus besoin. Les épisodes de grand froid sont généralement anticycloniques, c'est-à-dire sans vent, et les pointes de consommation se produisent le soir, après le coucher du soleil . L'éolien et le solaire réclament une place considérable et contribuent par leur dispersion sur le territoire à abîmer nos paysages. Suite à des plaintes de riverains d'éoliennes, l'Académie de médecine préconise dans un rapport de 2017 de durcir la règlementation acoustique des éoliennes et renouvelle sa demande de 2006 d'une étude épidémiologique.

Par ailleurs, en investissant massivement dans les EnR au détriment du nucléaire (et des factures d'électricité de plus en plus élevées), la France perd son expertise dans les réacteurs de nouvelle génération alors que des techniques avancées de production d'énergie nucléaire offrent pour demain des solutions encore plus sûres et plus performantes.

Enfin, il faut rappeler la confusion entretenue auprès de l'opinion publique entre risque et danger. L'énergie nucléaire reste le moyen de production d'électricité responsable du plus petit nombre de décès par unité d'énergie produite, tous incidents et accidents confondus. La gestion des risques est un domaine qui réclame la rigueur et ne doit pas céder à l'émotion.

Ainsi dans deux secteurs importants du pays, des décisions majeures sont prises de façon irrationnelle, sous la pression de l'écologisme politique, sans véritable analyse bénéfices/risques, sans s'appuyer sur l'indispensable expertise scientifique, beaucoup trop absente des grands débats citoyens. Pour une grande part, elles aboutissent à l'inverse du but annoncé et à une régression inquiétante, préjudiciable à la France. Aussi peut-on s'étonner et regretter que la « résolution de l'Assemblée nationale sur les sciences et le progrès dans la République » du 21/02/2017 soit restée sans suite !

(*) Collectif Science-Technologies-Actions https://sciencetechaction.tumblr.com/