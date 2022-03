Lorsque l'innovation technologique est portée par les équipes médicales, c'est l'hôpital qui est gagnant

L'introduction de nouvelles technologies est une source de progrès majeure pour l'hôpital. Elle est indispensable non seulement pour améliorer la qualité des soins, pour répondre aux besoins croissants liés au vieillissement de la population, mais aussi afin d'être en mesure de faire face à des crises ponctuelles comme celle du Covid. Elle est aussi essentielle pour souder et motiver les équipes, améliorer leurs conditions de travail, à condition de veiller à bâtir un projet collectif, au centre duquel se situe l'expertise du personnel médical et paramédical. Le déploiement du programme de chirurgie robotique à l'hôpital d'Argenteuil en est une illustration exemplaire.

Comme le soulignait le Dr Jean-Claude Couffinhal, membre de l'Académie Nationale de Chirurgie et conseiller innovation au Centre hospitalier d'Argenteuil, dans un rapport à l'ARS Île-de-France sur le sujet (2019), le développement de la chirurgie robotique s'inscrit dans le mouvement inéluctable de la transformation de l'environnement chirurgical. Cette transformation impacte les organisations, avec une plus grande place faite au digital, ce qui permet d'accroître la traçabilité et d'améliorer la qualité des soins, grâce à l'analyse systématique des pratiques.

Lorsque nous avons lancé le projet robotique, l'hôpital d'Argenteuil faisait déjà partie des établissements hospitaliers qui, grâce à des chirurgiens de grand talent, avaient développé une expertise de la chirurgie mini-invasive reconnue, avec 70 % des interventions pratiquées en coelioscopie, et même 100 % pour certaines pathologies, bien au-dessus de la moyenne nationale (située entre 40 et 75 % selon les spécialités, selon le rapport de Jean-Claude Couffinhal).

Il s'agissait donc de voir ce que le robot pouvait apporter en termes de bénéfices supplémentaires, non seulement à nos patients, mais aussi à nos chirurgiens. Il faut savoir que la chirurgie robotique, très attractive pour les chirurgiens, est un facteur de fidélisation des meilleurs talents, comme le soulignait un rapport de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) en 2019.

Notre réflexion s'est développée sur plusieurs axes : quelle amélioration pouvions-nous attendre du passage à la chirurgie robotique en matière de soins ? Quel investissement pouvait-on envisager pour rendre le projet efficient, c'est-à-dire à la fois bénéfique pour les patients et soutenable sur le plan financier ? Quel impact positif ou négatif la robotisation allait-elle avoir sur l'organisation des équipes chirurgicales?

Pour nos chirurgiens, fussent-ils des experts de la coelioscopie, il était évident que la chirurgie robot-assistée permettrait d'augmenter la qualité du geste chirurgical par rapport aux techniques classiques que nous avions déjà développées, avec un vrai bénéfice pour nos patients. Par ailleurs, c'est aussi la question du confort de l'opérateur qui était en jeu : les interventions chirurgicales durent des heures et pèsent sur les chirurgiens en termes de fatigue et de troubles musculosquelettiques, ce qui peut entrainer des problèmes de concentration. La chirurgie robot-assistée permet d'améliorer la qualité de vie au travail des chirurgiens, ce qui n'est pas sans impact sur la qualité des opérations.

Et si nous avons fait le choix de considérer les avantages de l'acquisition d'un robot pour les patients et les équipes avant le point de vue financier, il est évident que les bénéfices pour les patients peuvent aussi avoir des aspects bénéfiques sur le plan financier. Les plus de 18.000 publications scientifiques internationales consacrées à la chirurgie robotique le soulignent : en permettant d'augmenter le taux de chirurgie mini-invasive, de diminuer l'opérateur-dépendance - ou pour le dire autrement, en nivelant la chirurgie par le haut - la chirurgie robot-assistée peut favoriser la réhabilitation améliorée après la chirurgie (RAAC). Cela peut entraîner une baisse de la durée moyenne de séjour, bénéfique pour les patients et l'hôpital.

Enfin, en ce qui concerne l'organisation, il était essentiel à nos yeux que le projet obtienne l'adhésion de tous parce qu'il pouvait avoir un impact sur la pratique quotidienne des équipes, notamment la gestion du bloc opératoire, la formation sans oublier la technique chirurgicale - passer à la chirurgie robotique implique souvent de repenser totalement les modes d'intervention pour s'adapter aux fonctionnalités de l'outil robot.

C'est pourquoi nous avons insisté pour que la première étape du projet consiste à dessiner les attentes des chirurgiens : souhaitaient-ils opérer avec une console fermée, comme c'est le cas de la plupart des robots alors disponibles sur le marché, ou bien sur une console ouverte favorisant les interactions du chirurgien avec l'ensemble de l'équipe ? Comment souhaitaient-ils implémenter l'innovation - dans une seule ou plusieurs disciplines ? Les réponses à ces questions ont été déterminantes pour guider l'étude de marché des meilleures solutions disponibles. La phase de choix du robot n'est arrivée qu'après cette réflexion indispensable pour choisir le bon outil, et là encore, ce sont les chirurgiens qui ont identifié et testé les différentes technologies disponibles. Leur choix s'est finalement porté sur la solution la plus souple et la moins contraignante pour le bloc opératoire : un système robotique de nouvelle génération, à console ouverte, mise au point par une société robotique basée à Cambridge au Royaume-Uni. Ce système offre la possibilité d'opérer en tout robotique ou de manière hybride, de la même façon qu'en chirurgie laparoscopique classique, mais avec la précision et à la dextérité robotique en plus. Un choix audacieux, dans la mesure où nous étions le premier hôpital public en France à adopter cette innovation, mais un choix porté à l'unanimité par les équipes qui ont immédiatement adhéré au projet.

Et l'audace paye. L'adhésion des équipes a favorisé leur appropriation de la technologie. Conforté par l'accueil des équipes, nous avons acquis un deuxième robot, ce qui nous a permis d'accélérer les formations nécessaires au virage vers la chirurgie robotique. Aujourd'hui, malgré les interruptions liées au Covid, l'hôpital d'Argenteuil a passé le cap des cent vingt interventions chirurgicales robot-assistées dans quatre spécialités - urologie, gynécologie, chirurgie thoracique et chirurgie digestive, ce qui témoigne de la réussite du projet et de la capacité à attirer de nouveaux talents. Enfin, et c'est sans doute le point le plus important, les chirurgiens rapportent des bénéfices pour les patients chez qui ils parviennent à mettre en œuvre une réhabilitation précoce.

Le déploiement du projet se poursuit, bien sûr, et il nous reste encore quelques étapes à franchir avant d'atteindre le « tout robotique », mais ces premiers jalons soulignent l'importance de la méthode. L'innovation n'est pas une décision de principe, mais de terrain. Elle doit être portée par les premiers intéressés à savoir les utilisateurs. Elle doit s'inscrire aussi dans un projet collectif où administration et équipes dialoguent en permanence. C'est ainsi que l'innovation devient un atout pour l'hôpital et une chance pour les patients.