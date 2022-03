Sortir de la Vᵉ République, une fausse bonne idée ?

Le candidat Jean‑Luc Mélenchon et son parti, La France Insoumise, ont appelé dimanche 20 mars à une marche parisienne en soutien à un changement de république. En effet, la VIe république est programme du candidat Insoumis depuis plusieurs années déjà. Est-ce une idée envisageable ? Et si oui, en quoi consisterait-elle ?

Comme le disait Charles de Gaulle, le fondateur de la Ve République, dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964 : « Une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique ». Ce n'est donc pas seulement un texte juridique pétrifié.

La Constitution de la Ve République, née à l'automne de 1958, va bientôt devenir la plus durable de notre histoire puisqu'en 2023 elle égalera les 65 ans d'exercice des lois constitutionnelles de la IIIe République, adoptées en février-juillet 1875.

Il s'agit là sans doute du signe que, de toutes nos constitutions (une quinzaine depuis 1791), elle n'est sans doute pas la moins inadaptée à son temps. Néanmoins, la question d'en sortir éventuellement revient régulièrement et, en l'occurrence, chez certains candidats à l'élection présidentielle de 2022 (par exemple Arnaud Montebourg, Christiane Taubira ou Jean‑Luc Mélenchon).

Habitude bien française, du reste, d'imaginer que la résolution des difficultés qui touchent le pays pourrait advenir quasi miraculeusement de la modification, voire d'un changement, de notre texte constitutionnel.

Au contraire de bien des démocraties de référence, chez lesquelles la loi constitutionnelle s'avère presque intouchable, par exemple au Royaume-Uni ou aux États-Unis d'Amérique, la République française n'a jamais craint de la modifier. Cela s'est fait certes, très rarement, mais de manière décisive, sous le général de Gaulle avec, en novembre 1962, le choix de l'élection du président de la République au suffrage universel.

De même sous Valéry Giscard d'Estaing et avec l'importante loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 permettant la saisine du Conseil constitutionnel par 60 parlementaires.

Ensuite, notre pays a été touché d'une étrange habitude, la « révisionnite aiguë », puisque depuis les années 1980, c'est à plus d'une vingtaine de modifications que l'on a assistée, la plus considérable étant celle produite par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 visant à moderniser les institutions et initiée par Nicolas Sarkozy.

Bon nombre de projets ont également échoué. Ce fut le cas de la tentative de Georges Pompidou, en 1973, de passer au quinquennat, mais qu'il abandonna considérant que la majorité des 3/5 ne serait jamais atteinte au Congrés.

L'actuel chef de l'État lui-même dut abandonner, en raison de l'opposition des sénateurs, son projet de révision lancé en mai 2018 pour réduire le nombre des parlementaires, instiller une dose de proportionnelle, et statuer sur la limite de certains mandats dans le temps.

Modifier, voire changer la Constitution ?

De quoi parle-t-on quand on évoque une modification de la Constitution ? De son esprit ? Qui vise à permettre à un exécutif volontariste d'agir et de réformer ? C'était bien l'objectif du Général en 1958, ainsi que des hommes qui, à ses côtés, tel Michel Debré, en furent à l'origine.

Depuis la première moitié du XXe siècle, bon nombre d'esprits lucides - entre autres, le président de la République Alexandre Millerand, le socialiste Joseph Paul-Boncour, le président du Conseil André Tardieu ou encore le député René Coty - avaient compris et appelé à une réforme de l'État afin de doter l'exécutif de « la force de gouverner ».

Le premier bénéficiaire en fut, au milieu des années 1930, le président du Conseil avec l'émergence de ce que l'historien Nicolas Roussellier appelle le « modèle Matignon », c'est-à-dire d'une administration organisée autour du chef du gouverner lui permettant de diriger véritablement l'action du cabinet.

1958 consista en une innovation considérable en ce sens que le renforcement de l'exécutif fut produit au profit du président de la République. Cet esprit fut salué par les Françaises et les Français qui, même lorsque tous les partis politiques - à l'exception des gaullistes et des giscardiens - s'y opposèrent, en 1962, à l'occasion du référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel, suivirent de Gaulle et adoptèrent sa proposition.

Fondamentalement, cet esprit gaullien n'a pas disparu, en dépit des événements comme les cohabitations ou l'établissement du quinquennat. Les enquêtes montrent combien nos concitoyens restent farouchement attachés à cet esprit d'efficacité.

Une interrogation sur un nouveau texte

Modifier le texte ou même l'éliminer pour le remplacer par un autre ? L'exercice est périlleux. L'écriture puis l'adoption d'une nouvelle Constitution soulèveraient tellement de questions que cela ouvrirait une période très incertaine.

À écouter et lire les projets des « réformistes » et autres adeptes d'une putative VIe République, on ne peut s'empêcher d'être pris d'une légitime interrogation. Tous revendiquent une réhabilitation notable des pouvoirs du Parlement et certains, par le recours à un système électoral puissamment proportionnel, un éclatement définitif du système majoritaire.

S'engager sur cette voie du retour à la délibération parlementaire induirait accepter que comme, sous la IIIe République, la loi fût le fruit du compromis.

Or, ces mêmes qui revendiquent cette « re-parlementarisation » de la République (oubliant que notre Ve République est un régime parlementaire souhaitent appliquer, dans d'autres domaines, un programme souvent radical dont ils ne sont pas près du tout à accepter que sous l'effet de la discussion et du compromis, celui-ci soit édulcoré. On le voit, par exemple, dans la déclaration récente de Jean‑Luc Mélenchon annonçant qu'en cas de victoire, il ferait sortir la France du nucléaire par sa seule décision, sans débat ni référendum.

Souhaiter que le Parlement redevienne le lieu principal de la création législative, dans un cadre non majoritaire, c'est aussi se soumettre à la discussion et à un travail d'écriture en prenant suffisamment en considération l'opinion des autres groupes, pour aboutir à une adoption. Rien ne montre que cette attitude soit celle des pourfendeurs de notre Constitution.

Changer de pratique

Enfin, qu'en serait-il d'une modification de la pratique ? C'est ce qui parait le plus faisable et sans trop de risques. À cet égard, le texte de 1958 a démontré, depuis longtemps, sa grande souplesse et son adaptabilité à toutes sortes de situations politiques : décolonisation, guerres, troubles civils, démission (souvenons-nous de Gaulle de en 1958) ou disparition de chefs d'État, cohabitations, majorité parlementaire large ou étroite voire relative, référendums gagnés ou perdus, dissolutions heureuses ou malheureuses, harmonie des deux chambres ou au contraire conflit entre elles, etc.

Du reste, depuis les années 1960, cette pratique a-t-elle connu autre chose qu'une évolution ? Qu'une adaptation aux époques et à leurs contraintes ? Dans le quotidien des relations entre l'Exécutif et le Parlement, des modifications sont envisageables (ne pas brusquer le temps législatif, accepter les amendements y compris ceux de l'opposition lorsqu'ils améliorent le texte, etc.) afin que le premier permette au second d'agir avec un peu plus d'espace dans la fabrication de la loi, son évaluation et le contrôle de l'action gouvernementale.

Encore faudrait-il que la majorité se trouve face à une opposition qui accepte de prendre sa part à ces nouveautés et ne s'enkyste pas au contraire, pour des raisons électoralistes, dans un refus radical de prendre part à un certain partage des responsabilités.

Certains, il y a un siècle, devant les difficultés, s'écriaient « L'Allemagne paiera ! », brandissant cette sorte de pensée magique pour éviter toute réflexion complexe sur la situation. On a parfois l'impression que ceux qui aujourd'hui, pour reprendre le mot de Gaulle, « sautent sur leur chaise comme des cabris » en disant « La VIe République ! La VIe République ! » ne font guère plus avancer le débat.

Par David Bellamy, Maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Picardie-Jules Verne, Université de Picardie Jules Verne (UPJV).

