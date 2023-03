Découvrez la machine à expresso avec broyeur DeLonghi Magnifica S

Les machines intégrant leur propre broyeur n'ont pas leur pareil quand il s'agit de restituer des arômes extrêmement puissants.

La De'Longhi Magnifica constitue la parfaite illustration de ces machines à café. Si vous en faites la commande, cet appareil pourrait rapidement devenir indispensable à votre vie quotidienne. Vous pourriez l'emmener à votre bureau ou profiter de votre café préféré tranquillement chez vous. Mais avant d'en dire plus sur cette machine, il faut préciser les avantages dont elle fait l'objet chez Darty.

Machine à café: un bon prix à saisir chez Darty

En ce moment, la De'Longhi Magnifica S est à 449,99 € chez Darty. Vous l'aurez compris : il s'agit d'un appareil haut de gamme adressé aux entreprises et aux personnes les plus exigeantes envers leur café. Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous hésitez à craquer, poursuivez votre lecture : Darty vous offre des avantages supplémentaires.

Avec une livraison gratuite, vous économiserez quelques euros. Mais vous pouvez aussi choisir d'être livré sous 24h moyennant un supplément.

En cas de besoin, vous pouvez acheter votre machine à café De'Longhi en plusieurs fois. Avec 4 mensualités à 112,49 €/mois, elle vous sera plus facile à financer.

Pensez aux extensions de garantie et à l'abonnement Darty Max. En y souscrivant, vous profiterez de l'entretien et des réparations gratuits et illimités sur l'ensemble de vos achats.

Découvrir la machine à café De'Longhi en promotion sur Darty

De'Longhi : tout ce qu'il faut savoir de cette machine à café haut de gamme

La Magnifica S possède tout ce qu'il faut pour satisfaire les amoureux du café. Si son broyeur à grains et ses 15 bars de pression promettent des boissons aux saveurs extrêmement intenses, elle dispose aussi d'accessoires indispensables pour diversifier vos préparations. Sa buse vapeur, par exemple, vous donnera accès à toutes les boissons lactées.

Vous entendez utiliser votre machine au bureau ? Elle sera parfaite pour cela. Capable de remplir deux tasses simultanément, elle présente aussi un grand réservoir d'eau. Sa capacité de 1,8 litre lui permettra de préparer un grand nombre de cafés sans avoir à recharger. Elle facilite aussi son nettoyage grâce à un programme de détartrage entièrement automatisé.

Chaque boisson est personnalisable selon les envies de chacun. Avec 13 niveaux de mouture, la Magnifica S peut satisfaire des goûts très différents, faisant d'elle une solution parfaite dans les milieux professionnels. L'arrêt automatique contribuera à réduire votre consommation d'énergie. Elle favorise aussi le gain de temps : sa fonction Thermoblock et son système de préinfusion autorisent une montée rapide en température, vous évitant toute attente trop longue.

Profiter de la réduction sur la machine à café De'Longhi chez Darty

Ce n'est pas tout ce qu'il y a à savoir à propos de la machine avec broyeur intégré de De'Longhi. Mais vous avez déjà les informations essentielles pour déterminer si cette solution est pour vous. Au bureau ou chez vous, elle saura vous apporter le café de vos rêves. Chez Darty, vous trouverez également du café en grains, vous permettant de découvrir régulièrement de nouvelles saveurs.