Emma Matelas : Les offres à ne pas manquer sur le meilleur de la literie

Pour l'occasion, la marque vous offre jusqu'à 45 % de réduction sur des dizaines d'articles. Le moment rêvé d'acquérir de la bonne literie à des tarifs avantageux. Vous allez (enfin) pouvoir passer d'excellentes nuits.

Emma Matelas : jusqu'à -45 % sur une large sélection d'articles avec les Promos des beaux jours

C'est le moment de renouveler votre literie à petit prix. Jusqu'au 28 juin prochain, Emma Matelas organise son opération « Promo des beaux jours ». La marque vous offre jusqu'à 45 % de remise sur une large sélection d'articles. Lit, sommier, matelas et même canapé sont proposés à des tarifs remisés. À titre d'exemple, vous pouvez bénéficier :

Vous l'aurez compris, les offres sont nombreuses et peuvent vous permettre d'économiser des dizaines, voire des centaines d'euros. Vous profitez, par la même occasion, d'avantages exclusifs. Emma vous offre 100 nuits d'essai pour vous assurer que votre acquisition vous convient. Le cas échéant, vous bénéficiez d'un remboursement intégral et garanti. Enfin, la livraison et les retours sont gratuits. Notez que si vous retournez un article, il vous sera remboursé sous 14 jours.

Promos des beaux jours : l'offre hebdomadaire à ne pas manquer

Chaque semaine durant les « Promos des beaux jours », Emma Matelas met en avant une offre hebdomadaire. Cette dernière se veut particulièrement avantageuse. Cette semaine, c'est l'ensemble Réveil paisible qui est mis en avant. Il vous est proposé à partir de 880,60 € au lieu de 1 415 €, soit 38 % de remise. Ce tarif peut évoluer en fonction des options souhaitées.

L'ensemble Réveil paisible est très complet. Il contient :

Un lit Emma Select élu Produit de l'année 2022 ;

Un matelas Emma Hybride II ou un matelas Hybride Premium ;

Un ou deux oreillers Nuage AirGrid selon votre choix ;

Un protège-matelas Emma ;

Une couette Nuage Emma.

Personnalisable, l'ensemble Réveil paisible est disponible en différentes dimensions :

80 x 200 cm ;

90 x 200 cm ;

140 x 190 cm ;

160 x 200 cm ;

180 x 200 cm ;

200 x 200 cm.

Vous pouvez également choisir la couleur du tissu : gris foncé ou gris clair. Enfin, vous optez pour l'ajout d'une tête de lit (simple ou capitonnée) et des options de rangement (un jeu de deux tiroirs).

Attention, en revanche, car cette offre n'est valable que jusqu'au 5 juin 2023 à minuit. Passée cette date, l'ensemble Réveil paisible ne fera plus partie de l'offre hebdomadaire.

Vous l'aurez compris, c'est véritablement le moment de faire de bonnes affaires sur Emma Matelas. Ne manquez pas ces offres attractives. Rendez-vous sans plus tarder sur le site Internet de la marque pour découvrir l'étendue des articles remisés qui vous sont proposés.