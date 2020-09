Lyon durcit à son tour les mesures anti-Covid, les bars et restaurants épargnés

La fermeture anticipée des bars et restaurants n'est pas prévue à ce jour à Lyon, contrairement à ce qui a été décidé à Marseille ou Nice. Seule la consommation debout a été proscrite.

"Les contrôles seront renforcés. Si nous constatons des manquements aux gestes barrière dans ces établissements, il y a aura des sanctions et je n'hésiterai pas à exiger leur fermeture administrative", a prévenu Pascal Mailhos lors d'une conférence de presse. "Ces mesures sont prises pour 15 jours. Si elles ne sont pas assez efficaces, nous en prendrons de plus sévères", a-t-il souligné. "Le but, c'est de préserver au maximum les activités", a relevé le préfet. "C'est un pari".

La vente et la consommation d'alcool dans la rue seront également interdites dans le département entre 20h et 06h du matin, dès mardi, comme pour toutes les autres mesures annoncées, a expliqué le préfet. Quant aux événements rassemblant plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans les lieux publics, ils doivent faire l'objet d'une déclaration en préfecture.

Dans les Ehpad, les visites seront désormais limitées à deux personnes par résident et par semaine.

"L'objectif est de protéger les plus fragiles et d'éviter d'en arriver au reconfinement", a insisté M. Mailhos.

Par ailleurs, dans dix communes de la métropole de Lyon de plus de 10.000 habitants, parmi lesquelles Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Caluire, Bron ou encore Ecully, le port du masque devient obligatoire entre 6h et 2h du matin. C'est déjà le cas 24h/24 à Lyon et Villeurbanne depuis le 1er septembre.

L'abaissement à 1.000 personnes de la jauge pour les événements publics, contre 5.000 aujourd'hui, "concerne aussi les événements sportifs, en intérieur, comme en extérieur", a-t-il précisé. "Cela devrait conduire à annuler certaines manifestations, comme la Foire de Lyon". Fêtes foraines, brocantes ou vide-greniers sont par ailleurs interdits jusqu'à nouvel ordre.

"Circule de plus en plus vite"

Le président de la métropole Bruno Bernard s'en est inquiété sur Twitter, soulignant que cette jauge de 1.000 personnes "risque d'empêcher de tenir 14 salons en octobre dans le grand Lyon, avec des conséquences économiques désastreuses".

Dans la Métropole de Lyon, le Covid-19 "circule de plus en plus vite", a insisté de son côté le directeur général de l'Agence régionale de santé Jean-Yves Grall.

Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de Covid-19, est de 213 pour 100.000 habitants à Lyon et atteint même 242 à Villeurbanne. C'est quatre fois supérieur à la "cote d'alerte", précise-t-il.

Le taux de positivité des tests est aussi en augmentation: 10,2% à Lyon et 11,3% à Villeurbanne, a précisé M. Grall, constatant également "une augmentation rapide et brutale du nombre d'hospitalisations et de personnes en réanimation".

Au 17 septembre, on comptait 330 personnes hospitalisées pour Covid-19 et 54 en réanimation dans le département du Rhône. Face à ce constat, le préfet a jugé "possible et même probable" l'activation prochaine d'un plan blanc pour contrer l'épidémie.

Concernant les tests, trois nouveaux centres de dépistage vont ouvrir à Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Ils recevront en priorité les personnes munies d'une ordonnance, celles présentant des symptômes ainsi que les personnels médicaux.

Par ailleurs, côté écoles, deux structures scolaires ont été fermées sur 2.674 (publiques et privées sous contrat) dans l'Académie de Lyon. Sur 638.000 élèves, 551 ont été testés positifs sur les 15 derniers jours ainsi que 129 personnels enseignants sur 44.481.