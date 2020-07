«On ne pourra pas garder l'économie de notre région sous perfusion»

LA TRIBUNE - Quelles ont été les conséquences immédiates de la crise sanitaire sur votre économie ?

JEAN-CLAUDE LAGRANGE - A la fin avril, au terme du premier mois de confinement, 54% des grands établissements présents sur notre territoire avaient fait l'objet de demandes de chômage partiel. Cela représentait 165.000 salariés et 145 millions d'heures de travail.

Nos groupes industriels les plus importants ont été touchés dans des secteurs essentiels comme la métallurgie et l'automobile. L'hôtellerie-restauration et le tourisme ont...