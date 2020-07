Mobilisation générale pour sauver le tourisme en Corse

On pourrait croire que la Méditerranée est le meilleur rempart pour engloutir les crises, mais le Covid-19 a bien déferlé sur la Corse, causant 73 décès et ruinant son horizon économique. Les projections de l'Insee sont sans appel : l'île, avec une activité en recul de 35% et un recours accru au chômage partiel, est le territoire le plus touché de la France métropolitaine, en raison notamment de la saisonnalité de l'activité.

Commerce, transport, hébergement, hôtellerie-restauration et BTP, ces poids lourds de la valeur ajoutée insulaire qui sont dopés par le tourisme, ont été bouleversés par l'arrêt des...