Bière Ch’ti : à 40 ans, la soif d’investir de Castelain ne se dément pas

La troisième génération entre en piste ! Nicolas, fils d'Yves Castelain, succède cette année à sa tante, Annick Castelain, au poste de directeur général de la brasserie, après avoir travaillé douze ans dans l'entreprise. Située à Bénifontaine (Pas-de-Calais), la brasserie a été créée en 1926, avant d'être reprise en 1966 par les grands-parents de Nicolas Castelain. « Nous allons continuer à développer notre présence en grande distribution (55 % du CA) et en restaurants et bars (25 %) mais aussi à renforcer les ventes en magasins spécialisés bio, chez les cavistes, dans la restauration hors domicile et dans les évènements comme les festivals, en France et à l'international », souligne le nouveau dirigeant. La brasserie Castelain exporte déjà 8 % de son chiffre d'affaires dans 16 pays, et notamment la Belgique, le Japon (très friand de la Jade) et les États-Unis.

Pour permettre d'augmenter la capacité de production, la brasserie Castelain a investi 7 millions d'euros ces cinq dernières années, avec notamment l'installation de quatre cuves de maturation, afin de produire 4.000 hectolitres supplémentaires. « Cette année, nous continuons d'investir dans la partie bière de garde,...