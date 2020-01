[3/6] Municipales : ce que proposent les rivaux d'Hidalgo sur le logement

Rachida Dati est prête à mettre 20 millions d'euros sur la table. Invitée du Grand Jury RTL le 19 janvier dernier, la candidate (LR) à la mairie de Paris a annoncé sa volonté de créer un chèque « Paris d'avenir » de 1 200 euros par an pendant trois ans « pour toutes les familles qui souhaitent s'agrandir ». Concrètement, sous condition de revenus, il s'adressera aux classes moyennes qui ont besoin de déménager à la naissance d'un enfant. Selon nos informations, 16 500 familles sur 27 000 concernées chaque année devraient en bénéficier.



Pour lutter contre la pénurie, Gaspard Gantzer, tête de liste de Parisiennes, Parisiens, espère, lui, créer 30 000 logements supplémentaires : un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires, et un tiers de logements libres et 5 000 logements étudiants à horizon 2026.

Réguler les loyers par encadrement ou blocage

De son côté, Cédric Villani s'appuiera sur l'Assemblée nationale. Une maison que le candidat dissident d'En Marche! devra quitter s'il est élu maire de Paris du fait de l'interdiction de cumuler un exécutif local et un mandat parlementaire. Il propose ainsi de réduire de 120 à 60 jours par an la durée de location sur...