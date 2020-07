Métropole du Grand Paris : Djeneba Keita, 3è vice-présidente, pilotera la logistique

Officiellement, les délégations des vice-président(e)s de la métropole du Grand Paris seront connues d'ici à la rentrée du mois de septembre. Officieusement, l'attribution des sujets a déjà commencé au lendemain de l'élection de l'exécutif de la super-intercommunalité aux 131 communes. Contactée par La Tribune, la troisième vice-présidente, Djeneba Keita, affirme ainsi qu'elle "va travailler sur la logistique métropolitaine, une question très importante".

Lire aussi : Métropole du Grand Paris: plus de 8 vice-présidents sur 10 sont des hommes

Reprise en main du "pacte" métropolitain

Dans la continuité d'une démarche de concertation initiée dès 2017, la MGP lançait effectivement en septembre 2018 le "pacte pour une logistique métropolitaine" avec quarante-cinq signataires privés et publics, dont seize villes. Quatre objectifs avaient alors émergé : l'optimisation des flux et des livraisons, la transition écologique et énergétique des véhicules, la prise en compte du sujet dans les politiques d'aménagement ainsi que...