Paris 2024 : les "Gilets jaunes" ne font pas peur au CIO

La "revue de projets" qui qualifiait jusqu'à présent la visite du Comité international olympique (CIO), pivote et devient la "réunion des partenaires d'organisation". La formule initiale était trop "professorale" et reposait sur "une approche top Down", a expliqué hier après-midi Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux de Paris 2024, à l'issue de deux jours de réunions techniques.

"Paris 2024 est dans les clous" a-t-il félicité son président Tony Estanguet. "Nous repartons confiants sur la définition des projets, des calendriers et des tâches. Nous avons totalement confiance en la volonté, l'énergie et la passion."

Cinq objectifs "réalisés à 100%"

Fin 2017, le Comité international olympique avait en effet fixé cinq objectifs à l'organisation Paris 2024 : mettre en place une vision, mettre sur pieds une équipe - un nouveau directeur de la culture, Stéphane Fiévet, a été nommé hier soir -, confirmer le cadrage financier, développer l'héritage urbain des installations et définir le programme principal des infrastructures. "Les cinq sont réalisés à 100 %" a encore applaudi le président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux de Paris 2024 Pierre-Olivier Beckers-Vieujant.

"Nous allons nourrir et poser de nouvelles idées avec l'envie de bousculer le modèle », a répondu le triple champion olympique Tony Estanguet président de Paris 2024. "Notre modèle est d'ailleurs déjà construit sur la sobriété. Un an après l'attribution (en septembre 2017, ndlr), 95% de nos sites sont existants ou temporaires." La Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques (Solideo) lancera d'ailleurs les appels d'offres et les marchés au premier trimestre 2019 pour le village olympique.

Pas d'inquiétude sur le budget de la Solideo

D'autre part, la sécurité en péril du fait des casseurs vêtus ou non de gilets jaunes ou de l'attaque terroriste de Strasbourg n'inquiète pas les organisateurs. "Rien ne change. Tout pays connaît des moments où la population exprime ses frustrations. On compatit, on souffre avec vous, mais nous n'avons pas de crainte particulière", a assuré Pierre-Olivier Beckers-Vieujant du CIO.

Idem avec le chèque d'environ 10 milliards d'euros que vient de signer le président Macron. D'après Tony Estanguet, il n'affectera pas non plus la préparation de Paris 2024 : "Le milliard d'argent public est investi dans la Solideo pour accompagner la structuration d'infrastructures utiles pour le territoire : logements, enfouissement de lignes à très haute tension, passerelle au-dessus de l'A1 pour désenclaver la Seine-Saint-Denis..."

Langue de bois sur le Grand Paris Express

Le Grand Paris Express jouera également un rôle fondamental tant pour l'acheminement des athlètes que pour les déplacements des spectateurs et des journalistes accrédités. Or, la gare du Bourget Aéroport, censée desservir le futur centre des médias, risque de sortir de terre avec un peu de retard par rapport au calendrier initial de 2024.

Interrogé par La Tribune sur ce point précis, le président de la commission de coordination du CIO use du fameux langage diplomatique olympique. "Les infrastructures telles qu'elles existent sont extrêmement riches. C'est ce qui a fait la force du dossier de Paris" estime Pierre-Olivier Beckers-Vieujan. Cinq ans et demi avant le jour J, il reste en effet tellement de chantiers que se prononcer sur l'un ou l'autre peut apparaître comme prématuré.