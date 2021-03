Transports en Île-de-France : la RATP se réveille, la concurrence s'impatiente

C'est l'histoire d'une exception française. Voire même francilienne. Le 11 février dernier, l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, IDF Mobilités (IDFM, ex-STIF) attribuait cinq contrats d'exploitation de bus dans les Yvelines et le Val-d'Oise pour un montant total de 1 milliard d'euros.

Une situation inédite

Les heureux lauréats : Transdev (filiale de la Caisse des Dépôts) gardant pour sept ans le réseau de Montmorency (95) et prenant pour quatre celui du Vexin (95) à RATP Dev. Keolis (filiale de la SNCF) récupérant pour cinq ans les lignes de Transdev entre le 78 et le 95 et pour huit ans celles de Poissy-les-Mureaux jusque-là exploitées par Transdev (90%) et RATP Dev (10%). RATP Dev (filiale de la RATP) héritant de Keolis du réseau centré autour de Mantes-la-Jolie (78).

Cela n'a l'air de rien, mais c'est inédit depuis la loi du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires (ORTF), prise en application du règlement européen de 2007 et prévoyant l'ouverture à la concurrence des bus en région parisienne. La loi d'orientation des mobilités de décembre 2019, alors portée par la ministre des Transports et ex-PDG de la RATP Elisabeth Borne, venant encadrer cette ouverture.

C'est sans doute pourquoi quatre jours après cette réattribution, le groupe RATP annonçait la création d'une nouvelle filiale dédiée « à son développement sur la mobilité » en Île-de-France : RATP Cap Île-de-France. « Nous nous préparons activement à l'ouverture à la concurrence », confirme un porte-parole....