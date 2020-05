Déconfinement des aéroports : ADP et la région Ile-de-France misent sur l'innovation

Chez ADP, l'innovation n'est ni un gadget ni une découverte tardive. Depuis quatre ans, l'opérateur aéroportuaire mène une démarche "Innovation Hub" qui repose sur trois piliers. Au-delà de l'organisation annuelle d'un concours de startups dans les aéroports, l'ex-Aéroports de Paris est connecté à plusieurs écosystèmes pour "chercher, écouter et ouvrir", déclare à La Tribune Edward Arkwright, directeur général exécutif. Le groupe développe également une douzaine d'expérimentations pour innover dans l'ensemble de ses métiers, de même qu'il soutient les entrepreneurs dans la durée au travers de prises de participation minoritaires (10 en quatre ans) et qu'il souscrit à de grands fonds d'investissement.

"Redonner le goût de voyager" (Arkwright)

C'est pourquoi, dès le début de la crise sanitaire, l'innovation est apparue comme "un levier incontournable" pour "créer un écosystème de confiance" et "redonner le goût de voyager" aux passagers, explique son directeur général exécutif. ADP a alors décidé d'organiser un concours portant sur trois thématiques : prévention-respect des gestes barrières-nettoyage, solutions de détection individuelles/collectives et développement de nouveaux services.

Le groupe s'est alors tourné vers l'agence d'attractivité de la région Île-de-France "qui, grâce à son implantation internationale, nous a aidés à recevoir 309 dossiers venant du monde entier", dit encore Edward Arkwright. Présent en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region a en effet cette capacité à suivre des jeunes pousses et d'être consulté quasi-systématiquement par les grands groupes. "Nous sommes au cœur de l'innovation", relève son président Franck Margain. "L'accouplement public-privé au quotidien est quelque chose d'assez nouveau, et nous pouvons être fiers d'avoir monté cela en cinq semaines", se félicite-t-il.

Outre le DG exécutif d'ADP, Bernard Giry, conseiller numérique, innovation et recherche auprès de Valérie Pécresse au conseil régional ; Guy Zacklad, directeur du HUB de Paris-CDG et des opérations sol d'Air France ; Carole Desnot, directrice Innovation et Recherche de la SNCF ; Frédéric Fontaine, vice-président senior de l'Innovation Lab d'AccorHotels ; Franck Mereyde, directeur général exécutif de TAV Airports constituaient le jury.