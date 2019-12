Avec les œufs Poulehouse, le consommateur finance la retraite des poules

Le saviez-vous ? Une poule pondeuse vit en moyenne jusqu'à six ans, mais rares sont celles qui atteignent cet âge avancé. L'immense majorité est envoyée à l'abattoir à 18 mois, dès lors que leur productivité fléchit. La startup rouennaise Poulehouse a été créée pour prendre le contre-pied de ce modèle, au nom du bien-être animal. Elle se flatte de proposer « le premier œuf qui ne tue pas la poule ».

Le concept est aussi simple que vertueux. En payant le juste prix (entre 4 et 6 euros la boîte de six œufs, selon qu'ils sont bio ou de plein air), le consommateur finance la fin de vie des poules. « C'est une forme de retraite par capitalisation », sourit Fabien Sauleman, le président de Poulehouse.

La société, qui possède sa propre ferme dans le Limousin, est associée à des producteurs qui s'engagent à élever les gallinacées en plein air et sans abattage en échange d'une rémunération bonifiée, jusqu'à 25 % au-dessus du prix du marché. Lancée en 2017, la marque connaît un succès retentissant. En deux ans, plus de 3 millions d'œufs ont été écoulés en France et en Belgique, notamment grâce à un partenariat avec Carrefour. De quoi se sentir pousser des ailes.

