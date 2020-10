Suez et Charier s’allient pour valoriser les déchets du BTP de la métropole nantaise

Ce n'est, finalement, pas une mais deux plateformes de recyclage et de valorisation des déchets du BTP qui vont émerger sur le domaine du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire, au pied du pont de Cheviré, reliant le Nord et le Sud de l'agglomération nantaise. Un lieu idéalement situé pour capter près du quart des deux millions de tonnes de déchets produits chaque année par la métropole nantaise où se multiplient les chantiers en raison de la raréfaction du foncier et de l'émergence de 6000 logements neufs par an, pour ne citer qu'eux. La plateforme Nord, Atlantic Terres Solutions (ATS), détenue à 50/50 par la filiale de Suez, IWS Minerals et Charier se destine à recevoir des excédents de terrassement, du béton, des croutes d'enrobés... et des terres végétales polluées. La plateforme Sud, elle, 100% Suez, fonctionnant comme une déchetterie professionnelle...