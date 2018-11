Les acteurs du smart corridor HAROPA

G. KINDELBERGER, Directeur Général du Groupe Sénalia

« Pour Sénalia, l'innovation, c'est de rester éveillé à toutes les solutions potentielles qui permettent d'être le plus efficace au moindre coût.

Aujourd'hui, Sénalia est en recherche permanente d'innovation dans le domaine des économies d'énergie et de la baisse des nuisances pour l'environnement (sonores, qualité de l'air, visuelles). C'est dans ces objectifs que les investissements sur le site de Grand Couronne et de la presqu'île Elie ont été réalisés. Par ailleurs, dans le cadre de la construction de son social à Rouen, totalement en "Pacivhaus", Senalia accueillera une pépinière d'entreprises et de startups plus particulièrement orientées à la logistique. Par ailleurs, Sénalia est partenaire de programme de recherche dans le domaine de l'identification qualitative des produits réceptionnés au moyen d'images photographiques analysées en temps réel. »

Y. ALIX, Délégué Général de la Fondation Sefacil

« La révolution digitale ne cesse de bousculer les pratiques logistiques

mondiales mettant la donnée et l'intelligence au coeur de nouveaux rapports de force et de concurrence. L'objectif est de fédérer des communautés d'acteurs publics et privés autour de solutions technologiques avant-gardistes pour conjuguer attractivité territoriale et compétitivité internationale »

B. BERNARD Directeur des affaires publiques, Cisco

« Les ports sont un peu les "switchs" et les "routeurs" du transport de

marchandises. Il est naturel qu'ils se numérisent pour gagner en efficacité. Les ports de l'axe Seine ont une véritable opportunité d'embarquer sur la voie de l'avenir que Rotterdam et d'autres ports à travers le monde ont déjà pris. Cisco croit que l'avenir économique de la France passe par des infrastructures plus intelligentes et plus connectées et nous serons là pour les y aider. »

DR. S. ALAIN RIOU VP Sales & Marketing, Sinay

« La data, entre production, gestion et valorisation, est devenue un incontournable du pilotage des performances industrielles. Les acteurs du maritime s'en emparent

aujourd'hui et cela devient un nouveau facteur de compétitivité et de concurrence entre les places portuaires au niveau mondial ! »

C. GALLINEAU Fondateur et Président de CitySurfing

« L'enjeu principal des porteurs de projet est de répondre à un besoin puis structurer et financer la conception, la construction puis l'exploitation d'une activité de qualité sur l'eau sur la durée (établissements flottants, barges, bateaux de marchandise ou passagers ). Le monde du fleuve & portuaire est à part. Il s'agit d'un espace naturel vivant rythmé par les saisons. Son écosystème est différent de ce qui se passe à terre. Les passerelles entre les Ports et leurs Villes se développent de plus en plus et il y a énormément de propositions d'innovation, pour réinventer les liens, la mixité des espaces et usages. En revanche, la concrétisation des initiatives en modèle économique solide demeure le challenge principal pour les gestionnaires du domaine public et les porteurs de projet... »

G. VAQUIN, Président de Proxipi

« Proxipi, c'est la protection de l'humain au travail. On va travailler pour gagner sa vie, pas la perdre. Depuis toujours j'ai privilégié l'axe sécurité même quand je vendais des matériels de manutention. Pour moi c'était une évidence, il manquait unsystème fiable de prévention des collisions entre les chariots et les piétons. Nous avons inventé la technologie Proxipi pour répondre à cet objectif. La technologie de détection Proxipi, brevetée en France, Europe et Usa, est réputée comme particulièrement efficiente dans tous les environnements, notamment ceux qui sont agressifs. La gamme comprend désormais des produits affichant la certification "composant de sécurité ISO 13849" et nous sommes les seuls au monde à ce niveau. »