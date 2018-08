Sophie Pernot, une nouvelle vision de l’entreprise familiale

Après des études à l'Institut d'Etudes Politique de Lyon, un Master Métiers de la Culture et un début de carrière dans le domaine de la musique, Sophie Pernot intègre l'entreprise familiale Ouest Affiches spécialisée dans l'affichage extérieur urbain très grand format. Pendant sept ans, elle gravit les échelons, de deviseur à directrice générale adjointe en passant par assistante administrative. Elle incite à la restructuration de l'entreprise afin de quitter le modèle de PME artisanale « dirigée par un chef d'entreprise homme-orchestre. Il fallait créer plus de postes d'encadrement. La force d'un bon dirigeant c'est de s'entourer de talents et d'être capable de déléguer. » En 2007, suite au Grenelle de l'environnement qui a imposé la diminution drastique des affichages urbains, soit 30 à 50% du réseau de distribution de l'entreprise, Ouest Affiches doit trouver un nouveau marché. Elle se tourne vers les annonceurs régionaux, les annonceurs nationaux représentant jusqu'alors 95% de sa clientèle.

En 2014 Sophie Pernot prend avec son mari la tête de l'entreprise fondée par sa mère et son beau-père. Elle constate que « si on arrête d'avancer on recule. Tout va très vite. » Elle lance deux vagues d'investissements dans de nouvelles machines et développe de nouveaux services logistiques de stockage et de réassort. Bpifrance l'a accompagné sur la reprise, les investissements et « nous propose maintenant une aide à l'innovation. Nous réfléchissons au développement de nouveaux services et produits. Nous pensons que l'entreprise doit investir à 70% dans son métier ici et maintenant, 20% sur son relais de croissance, c'est à dire le moyen terme et 10% sur le long terme ».

Pour Sophie Pernot, « l'entreprise ne doit pas être hors sol. Elle s'inscrit dans un environnement. » Elle pense donc à l'impact de son entreprise sur la planète. Ouest Affiches est labellisée Imprim'vert et a un certificat FSC. Elle porte aussi un regard attentif à ses salariés, dont certains sont là depuis la création, proposant formations et accompagnements. « L'économie doit être au service des hommes », conclue-t-elle.