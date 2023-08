Guerre de l'IA : Google grille la politesse à Microsoft avec son assistant Duet AI

La course à l'intelligence artificielle entre Microsoft et Google ne tient plus que dans un mouchoir de poche. A l'occasion de sa conférence Next'23 tenue ce mardi, le géant de la tech a déployé Duet AI, un assistant dopé à l'intelligence artificielle générative intégré à Google Workspace, sa suite de bureautique (Docs, Sheets, Gmail, Meet...) Cet outil grille ainsi la politesse à son concurrent direct, l'assistant Copilot de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook...), encore en phase de test depuis une annonce en fanfare courant mars.

La prochaine poule aux œufs d'or ?

Une fois n'est pas coutume, Google a été plus rapide. Contrairement à l'assistant de son concurrent, Duet AI est disponible dès aujourd'hui pour les grandes entreprises, et ce au même prix que celui envisagé pour Copilot. En réponse à La Tribune, l'éditeur précise : « le prix de notre offre initiale, pensée pour les entreprises, s'élève à 30 dollars par mois par utilisateur. Nous leur proposons un essai gratuit, afin qu'elles puissent découvrir les fonctionnalités avant de passer à l'achat. » Des offres additionnelles à l'attention des autres typologies de clients -c'est-à-dire les PME, les TPE et le grand public- seront présentées dans « les prochains mois ». Google affirme que ce déploiement express « répond à une forte demande des clients ». L'outil a tout de même été testé auprès de milliers d'entreprises, pour plus d'un million d'utilisateurs au total, suite à une première présentation en mai.

Avec 10 millions de clients payants -qui déboursent déjà entre 6 et 18 dollars par utilisateur par mois-, le géant technologique s'ouvre donc une mine d'or de potentiellement plusieurs centaines de millions de dollars par mois, qui n'est qu'un début. Et pour cause : grâce à la popularité de Gmail, Workplace compte plus de trois milliards d'utilisateurs, qui seront autant de cibles potentielles pour sa future offre grand public. Le marché potentiel s'élèvera alors à plusieurs dizaines de milliards de dollars... par mois !

Dans « le courant de l'année », dixit l'entreprise, Duet AI débarquera également sur Google Cloud. Il servira alors d'aide à l'écriture de code, mais aussi à la gestion du cycle de vie des applications, ou encore dans les outils de cybersécurité.

L'intelligence artificielle dans le rôle de « collaborateur »

Microsoft présente son assistant comme un « copilote », Google préfère le terme de « collaborateur en temps réel ». Mais leur conception de l'assistant dopé à l'intelligence artificielle coïncide. Duet AI est présenté dans son communiqué de présentation comme « un coach, une source d'inspiration et un booster de productivité ». Son rôle : prendre en charge les tâches rébarbatives, afin de dégager du temps pour l'utilisateur, qui se concentrera sur les tâches créatives, à plus haute valeur ajoutée.

Concrètement, à partir d'un prompt [une consigne donnée à l'outil, ndlr], Duet AI peut préparer une ébauche de présentation sur un sujet en quelques secondes. L'outil est capable d'aller chercher des chiffres dans les tableurs de Sheets, de synthétiser des rapports écrits sous Docs ou encore trouver des précisions contenues dans des messages sur Gmail. Il peut ensuite créer une présentation de toutes pièces, avec du textes, des images, et même des graphiques. L'utilisateur n'aura plus qu'à vérifier le résultat, et à effectuer d'éventuels ajustements. A la clé, Duet AI porte donc les promesses d'une économie de plusieurs heures de travail.

Le « collaborateur » virtuel est également présent sur l'outil de visioconférence Meet, où il peut modifier l'éclairage de l'image et le son des micros, traduire les propos en direct dans plus de 18 langues ou encore prendre des notes à votre place, afin de publier des résumés de chaque réunion. Les utilisateurs peuvent même demander à Duet AI d'assister à une réunion à leur place : l'outil se chargera de transmettre des messages et de faire un résumé.

La guerre entre Google et Microsoft ne fait que commencer

Avec la sortie inattendue de Duet AI, Google continue la bataille d'annonces avec Microsoft. Ce dernier l'avait attaqué -avec peu de succès- sur le marché des moteurs de recherche. Alors Google réplique sur le marché privilégié de Microsoft, la bureautique. L'éditeur de Word et Excel compte une très large avance sur son concurrent avec plus de 380 millions de comptes payants. Mais il va devoir répondre rapidement, au risque de perdre de précieuses parts de marché. Et ce n'est qu'un début : les deux géants de la tech sont amenés à continuer leurs chamailleries sur d'autres terrains.