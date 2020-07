Comment Withings compte devenir un acteur majeur de la santé connectée

53 millions d'euros pour changer de dimension. Mardi 28 juillet, la startup francilienne Withings, connue pour ses objets connectés dans la maison (pèse-personne, thermomètre et tensiomètre, capteurs sous matelas) annonce le succès d'une nouvelle levée de fonds, sa troisième depuis sa création en 2008 mais sa première depuis qu'elle a retrouvé son indépendance en 2018, après un passage au sein du groupe Nokia, auquel elle avait été vendue pour 170 millions d'euros en 2016, puis rachetée par son propre fondateur, Eric Carreel, deux ans plus tard. Menée par le fonds hollandais spécialisé en santé Gilde Healthcare, et avec le soutien des français Idinvest Partners, Bpifrance, BNP Paribas Développement, Oddo BHF et Adélie Capital, ce tour de table vise à acter le pivot stratégique de Withings dans la santé connectée, et lui donner les moyens de ses ambitions, qui sont de déployer le suivi médical dans la vie quotidienne des Français et des Américains, et d'embarquer le milieu médical dans cette quête de modernité.

