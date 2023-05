Transition énergétique : Boréales Energy stocke l’électricité dans la glace

Cela sonne comme une lapalissade. L'usage du froid est amené à croître à mesure que la planète se réchauffe. De l'agroalimentaire au numérique en passant par la pharmacie ou le bâtiment, partout, les besoins augmentent. Les chambres froides, climatiseurs et autres refroidisseurs pèsent déjà pour près de 20% des usages électriques à travers le monde : une part qui double tous les dix ans en même temps que les factures des consommateurs. C'est à cette équation que s'attaque la startup normande Boréales Energy, installée à quelques kilomètres de Caen, dans le Calvados.

Au terme de sept ans de recherche, la société fondée en 2015 grâce à un pool de six investisseurs français a mis au point un accumulateur thermique innovant « à haut rendement » qui stocke l'énergie électrique dans la glace pour une utilisation différée sous forme d'eau gelée. « A l'instar du cumulus qui stocke la chaleur pendant les heures creuses pour disposer d'eau chaude à tout moment, notre solution stocke le froid quand le kilowatt est le moins cher et le restitue à la demande », détaille Sébastien Descamps, directeur commercial. Fabriqué en aluminium, un matériau qui a le mérite d'être abondant, chaque accumulateur constitue ainsi une réserve de 140 kilos de glace qui représente une capacité de 13 Kwh (kilowattheures).

Une réponse aux besoins de stockage décentralisés

Modulaire, le système revendique une compacité inégalée et une efficacité énergétique jusqu'à 30% supérieure aux solutions classiques. « Il booste les performances d'un groupe froid sans augmenter sa consommation y compris lors d'épisodes de températures extrêmes ce qui évite de surdimensionner les équipements », vantent ses concepteurs. La solution, déjà en test dans une laiterie normande, doit être déployée dans quelques jours au sein de la brasserie De Sutter à Gisors (Eure) avant son lancement commercial proprement dit.

Même s'il convient d'acculturer les milieux économiques au stockage thermique moins répandu que son équivalent thermochimique, les perspectives sont engageantes pour Patrick Ouvry, président et fondateur de Boréales Energy (5 salariés - 150.000 euros de chiffre d'affaires). « Compte tenu des enjeux de transition et de décarbonation, les besoins de stockage décentralisé de l'énergie sont en forte croissance », rappelle t-il.

Outre les producteurs de bière et de produits laitiers, la société cible les maraîchers, qui doivent entreposer leurs produits au frais sous peine de devoir les jeter, le bâtiment tertiaire et résidentiel ou encore la pharmacie et les salles informatiques. Pour les convaincre, Sébastien Descamps insiste sur les vertus de la technologie. « En plus de réduire leur consommation, les usagers sécurisent leur approvisionnement en froid et contribuent à l'équilibrage du réseau, face au spectre de la saturation qui menace en période de forte demande électrique ».

En phase de levée de fonds -elle cherche 3 millions d'euros-, la startup planche simultanément sur une nouvelle génération d'équipements conçue pour tirer parti de la complémentarité entre le stockage dans la glace et la production d'énergies renouvelables, par nature intermittente. « Demain, notre solution plus simple qu'une batterie électrochimique pourrait être couplée à une éolienne ou à une installation photovoltaïque pour stocker pendant la nuit l'électricité qui aura été produite le jour », imagine son directeur commercial. A méditer lorsque le thermomètre grimpe.