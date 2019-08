Assistants vocaux : Apple et Google suspendent les écoutes de vos conversations

Période de turbulences pour les assistants vocaux. Siri (Apple), Google Assistant, Alexa (Amazon)... Ces applications, installées sur smartphone ou enceinte connectée, permettent de répondre à certaines questions ou réaliser quelques taches. Autant de précieuses requêtes écoutées par des humains pour les géants du Web.

Apple a annoncé ce vendredi 2 août suspendre son programme d'écoute. Le fabricant d'iPhone dit vouloir le relancer en permettant aux utilisateurs de Siri de participer à l'expérience en connaissance de cause. Une enquête du Guardian, publiée le 26 juillet, est à l'origine de la polémique.

« Dans le cadre de leur travail de contrôle de la qualité de Siri, les sous-traitants Apple entendent régulièrement des informations médicales confidentielles, des transactions de drogue et des enregistrements de couples ayant des rapports sexuels », affirme le quotidien britannique qui a interrogé un lanceur d'alerte.

Selon Apple, moins de 1% des activations quotidiennes de Siri est utilisé pour les écoutes, qui ne durent généralement que quelques secondes. Le but est d'affiner la compréhension et la diction pour améliorer l'assistant vocal. La firme de Cupertino n'est pas la seule à avoir mis en place de genre de programme. Ses concurrents - Amazon, Google ou encore Microsoft - se livrent aussi à cette pratique controversée.

Une autorité locale allemande a obtenu jeudi que Google suspende pour trois mois à compter du 1er août, dans toute l'Union européenne, l'analyse des écoutes par des employés vocaux, rapporte l'AFP. A la suite de révélations de presse à la mi-juillet, le mastodonte américain avait admis que ses employés ou des sous-traitants écoutaient des fragments d'enregistrements de conversations pour perfectionner la compréhension des différentes langues et des accents de ses logiciels d'intelligence artificielle.

La firme de Mountain View a indiqué que ses employés n'ont accès qu'à 0,2% des enregistrements et que ces derniers ne sont "pas associés aux comptes des utilisateurs". Elle rappelle aussi que les utilisateurs peuvent modifier leurs paramètres pour désactiver le stockage des données audio sur leur compte personnel Google, ou les supprimer automatiquement tous les 3 ou 18 mois. Insuffisant pour l'office de la protection des données de Hambourg (HmbBfDI).

"Les conversations enregistrées, dont certaines sont sensibles, étaient basées sur des informations personnelles issues de la sphère privée et personnelle des utilisateurs. De plus, une partie non négligeable des enregistrements sont liés au déclenchement involontaire de l'assistant", explique le HmbBfDI.