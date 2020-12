Concurrence : Facebook va-t-il devoir vendre WhatsApp et Instagram ?

(Crédits : JOHANNA GERON)

Sans précédent. La Commission fédérale du commerce (FTC) américaine - principale autorité en matière de concurrence aux Etats-Unis - et 48 Etats et territoires américains ont déposé deux plaintes distinctes mercredi contre Facebook. Ils accusent le plus grand réseau social au monde d'abuser de se position dominante pour étouffer la concurrence en rachetant des startups en pleine croissance, comme Instagram et WhatsApp à l'époque.