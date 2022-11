GAFAM : 1.500 milliards de dollars de valorisation partis en fumée en un mois

Alors que l'idée d'une récession mondiale s'installe dans les esprits, les valeurs tech sont délaissées par les investisseurs. Sur un an, le Nasdaq a ainsi perdu près de 27%, peinant à se reprendre. Une fonte inexorable, depuis le mois de juin, et qui s'est amorcée à la suite des quatre hausses consécutives des taux d'intérêt fixés par la Banque centrale américaine. Résultat, loin des bénéfices de la période Covid, les poids lourds de Wall Street ont vu leur capitalisation chuter d'une année sur l'autre : sur un an, Alphabet affiche -34%, l'action Amazon -44%, Microsoft -28% et le titre Meta a perdu 66,6%. Apple est le seul à limiter la casse (-0,19%).

En cause, les investisseurs ont tourné le dos aux valeurs tech à la suite de la publication de leurs résultats, là aussi frappés par la baisse des budgets marketing et publicitaires, en plein ralentissement mondial. Amazon a ainsi enregistré une baisse de 9% de son bénéfice net au troisième trimestre et a fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes.

Lire aussiPourquoi les Gafam traversent une crise inédite

-600 milliards pour Meta en un an

Le géant du e-commerce est même passé symboliquement sous la barre symbolique du trillion de dollars de capitalisation. Celle-ci a ainsi chuté de 245 milliards de dollars en trois semaines, soit la plus forte baisse parmi les cinq géants, selon les données de TradingPlatforms.com. Amazon détient ainsi le triste record d'être la première entreprise à perdre plus de 1.000 milliards de dollars de valorisation en Bourse.

Alphabet, la maison mère de Google, a également réalisé cet été sa plus faible croissance de son chiffre d'affaires depuis 2013, hormis le début de la pandémie de Covid.

De même, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus) a vu ses bénéfices divisés par deux, à 4,4 milliards de dollars, lui qui est en plus soumis à la concurrence du chinois TikTok. La firme de Mark Zuckerberg a ainsi perdu plus de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en un an, selon TradingPlatforms.

Seul Apple a tiré son épingle du jeu, grâce à ses indétrônables iPhone. La marque à la pomme a dépassé les attentes du marché avec 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais le champion de Wall Street va devoir toutefois amortir les effets de change avec un dollar fort, dopé par l'austérité monétaire imposé par la Fed.

Aussi, grâce à sa suite logicielle Office, Microsoft a connu la plus faible baisse de capitalisation boursière des cinq entreprises, la valeur de ses actions ayant diminué de 32 milliards de dollars, soit -1,7 % depuis la fin du mois d'octobre, souligne TradingPlatforms.

Le trou d'air après le Covid

Au total, les cinq géants de la technologie (Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft) ont collectivement perdu plus de 1.500 milliards de dollars de capitalisation boursière en moins d'un mois, selon la plateforme britannique de trading.

Le recul est d'autant plus douloureux qu'il contraste avec les résultats mirobolants obtenus lors des confinements de la crise Covid et qui ont poussé les géants de la tech à renforcer leurs équipes.

En conséquence, les géants sont aujourd'hui contraints de dégraisser et de tailler dans leurs effectifs, en attendant des jours meilleurs. C'est le cas de Twitter, Snapchat, Meta mais aussi Amazon qui s'apprêter à licencier 10.000 collaborateurs, selon le New York Times.

L'inflation américaine comme boussole de la tech

Le Nasdaq reste en tout cas fortement influencé par le niveau de l'inflation aux Etats-Unis. Son ralentissement surprise en octobre a fait prendre un bond vertigineux à l'indice new-yorkais de 7,35% jeudi 10 novembre, à 11.114,15 points.

« De toute ma carrière, je ne me souviens pas avoir vu le Nasdaq décoller de plus 7%. C'est énorme », témoignait pour l'AFP Peter Cardillo, analyste pour Spartan Capital Securities et courtier à Wall Street depuis une cinquantaine d'années.

A la clé, les méga-capitalisations de le tech avait immédiatement redecollé, à l'image de Facebook (+10,25%), Apple (+8,90%), Amazon (+12,18%) ou encore Alphabet, maison mère de Google (+7,75%). Le redécollage des géants pourrait donc être aussi subit que leur chute en Bourse.

Lire aussiAmazon devient la première entreprise à perdre 1.000 milliards de dollars de valorisation