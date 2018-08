Pour doper ses marges, Netflix veut zapper Apple

Netflix se rebelle. Pour augmenter ses marges, la plateforme de streaming vidéo veut supprimer le paiement d'abonnements par l'intermédiaire d'Apple, révèle le site spécialisé TechCrunch. Actuellement, lorsqu'un utilisateur d'iPhone ou d'iPad souhaite s'abonner à la plateforme vidéo, il doit télécharger l'application sur l'App Store. Il peut ensuite payer directement via le système de paiement d'Apple, sans avoir à se rendre sur le site de Netflix. Le hic : la firme à la pomme prélève une commission de 30% sur les revenus générés la première année d'abonnement, puis 15% les années suivantes.

Ces applications avec abonnement intégré tirent la croissance de l'App Store depuis deux ans. La société de streaming figure d'ailleurs à la première place dans le top 5 des applis les plus lucratives pour Apple en 2017 - hors jeux, selon une étude publiée début juin par le cabinet App Annie. Google, via son magasin d'applications Google Play, applique le même système de commission. Cette taxe est impossible à contourner pour les développeurs, s'ils veulent voir leur application proposée par les deux géants américains.

Pour capter cette manne financière qui lui échappe, la société californienne tenterait de contourner le paiement via l'App Store dans 33 marchés - dont la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Les Etats-Unis ne sont pas concernés par ce changement. L'expérimentation a été lancée en juin et se poursuivra jusqu'en septembre. Dans ce laps de temps, les nouveaux clients en Europe, en Amérique latine et en Asie, qui regardent des vidéos depuis des appareils Apple, ne pourront plus s'abonner via l'App Store. Ils seront automatiquement redirigés vers le site de Netflix pour y entrer leurs informations bancaires.

Netflix dans les pas de Spotify

En mai dernier, le groupe a déjà franchi le pas en interdisant les nouveaux abonnés de payer via Google Play. Ces décisions arrivent au moment où il investit à tour de bras dans la production de ses contenus originaux. Netflix reste le plus gros investisseur en la matière, avec 8 milliards de dollars déboursés courant 2018 - quand Amazon table sur 4,5 milliards. En parallèle, le géant du streaming a affiché une perte de vitesse pour le recrutement de ses nouveaux abonnés au dernier trimestre, en revendiquant 130 millions d'utilisateurs contre 131 millions attendus.

Le cas Netflix n'est pas isolé. Spotify, leader mondial du streaming musical, a ouvert la voie début août en contournant le paiement via Apple. Le point commun entre Netflix et Spotify ? Les deux entreprises voient leur marché attaqué par la firme à la pomme. Le fabricant d'iPhone a investit un milliard de dollars en 2018 pour la production de contenus vidéos. Côté streaming musical, Apple Music est devenu le numéro 2 mondial derrière Spotify en seulement 3 ans - et il commence à réduire l'écart aux Etats-Unis.