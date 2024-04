French Tech  : la startup Pigment fait son entrée dans le club des licornes

La French Tech compte une nouvelle licorne. Pigment, une startup française spécialisée dans la commercialisation d'un logiciel de planification d'entreprise, a franchi mercredi soir le milliard de dollars de valorisation après son dernier tour de table. D'après Les Echos et Le Figaro, celui-ci a permis à l'entreprise de lever 145 millions de dollars.

« Pigment franchit ce soir le milliard de dollars de valorisation après son dernier tour de table » s'est réjouie sur X la secrétaire d'Etat chargée du Numérique, Marina Ferrari, félicitant les co-fondateurs du logiciel de planification stratégique, Éléonore Crespo et Romain Niccoli, « et leurs équipes ».

De quoi, aussi, satisfaire Emmanuel Macron. Ce dernier avait fixé en 2022 l'objectif d'avoir une centaine de licornes en France à l'horizon 2030.

Ce tour de table décisif a été mené par le fonds américain Iconiq Growth, « entré au capital en juin dernier lors de la précédente levée », selon Le Figaro. « En plus des investisseurs déjà présents (IVP, Meritech et Felix Capital...), qui ont tous suivi, Pigment fait entrer à son capital le fonds de Sheryl Sandberg, ancien bras droit de Mark Zuckerberg chez Meta, et de son mari, Tom Bernthal », précise le quotidien, qui a interrogé ses fondateurs.

Doubler l'équipe d'ingénieurs pour accélérer dans l'IA générative

Toujours selon le quotidien, Pigment « va en priorité accélérer ses investissements dans l'IA générative, en doublant son équipe d'ingénieurs ». La société prévoit, en outre, d'augmenter ses effectifs, de « 400 aujourd'hui », d'environ « 50% d'ici à la fin de l'année ».

Par ailleurs, si en 2023, si les levées de fonds de la French Tech se sont effondrées, (-38% par rapport à 2022, soit 8,3 milliards d'euros), le secteur de la deeptech se porte bien. Plus de 1.300 startups à haut degré d'innovation technologique ont été créées en France depuis le lancement du plan deeptech en 2019, portant à 2.170 le nombre de ces entreprises spécialisées dans le pays.

Ce bilan dressé par la banque publique d'investissement (Bpifrance) indique que le nombre de ces jeunes pousses créées chaque année a doublé, passant de 168 en 2018 à 340 en 2023. En tête des investissements : les secteurs de la santé (23%), de l'énergie (18%) et de l'agro-industrie (10%).

Le secteur de la deepteech attire les investisseurs

Les startups de la tech française ont enregistré une hausse de 38% des investissements en 2023 par rapport à 2022, pour un montant total de 4,1 milliards d'euros, dans un contexte global de marché dégradé et d'investissements en recul. « Soit quatre fois plus qu'il y a cinq ans », s'est félicité Paul-François Fournier, directeur exécutif de l'innovation de Bpifrance, lors d'une conférence de presse. Il a dit espérer que la baisse des taux d'intérêt s'accompagne d'un retour des investissements en Europe.

La France est ainsi remontée en 2023 à la deuxième place des investissements dans le secteur de la deeptech en Europe (qu'elle occupait avant 2019), presque ex-aequo avec le Royaume-Uni, après avoir occupé la quatrième place en 2021, puis la troisième en 2022, rattrapée par la croissance des investissements en Allemagne et en Suède.

