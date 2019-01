Bouygues Telecom : Edward Bouygues rejoint le comité de direction

Passages de témoins chez Bouygues Telecom. L'opérateur a annoncé, ce mercredi 16 janvier, une réorganisation de son équipe dirigeante et notamment l'entrée d'Edward Bouygues, fils de Martin Bouygues, à son comité de direction et sa nomination au poste de directeur de la stratégie. Agé de 34 ans et fils aîné du patron du groupe Bouygues, Edward Bouygues était jusqu'ici en charge du réseau de points de vente de l'opérateur.

M. Bouygues a rejoint le groupe familial à la sortie de ses études, menées à l'Ecole de commerce Essca à Paris, et à la London Business School, au sein des activités de construction, avant de rejoindre Bouygues Telecom en 2014. Cette entrée au comité de direction intervient dans le cadre d'une réorganisation plus large de la direction de l'opérateur, avec notamment des fonctions élargies pour le directeur général adjoint, Benoît Torloting, qui sera désormais en charge des activités grand public et professionnels, ce qui implique le marketing, les boutiques, la relation client, le numérique et l'expérience client.

Jusqu'ici en charge de la stratégie, Aurélie Stock-Peuf va prendre en charge le numérique, sous la houlette de M. Torloting. Chrystel Abadie-Truchet et Alain Angerame seront pour leur part en charge respectivement d'une direction commerciale et client élargie, et d'une direction expérience client et collaborateurs, également sous la houlette de Benoît Torloting. Enfin, Régis Van Brussel va succéder à M. Bouygues à la tête du réseau de points de vente.

(Avec AFP)